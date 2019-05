„Ten jeden dzień”, mroczna opowieść o tym, jak ideał okazał się iluzją [patronat NaM]

„Ten jeden dzień” to świetna lektura na długie, zimowe wieczory! Akcja powieści Kairy Roudy została zamknięta w jednym dniu. Mamy tu idealną parę. Paul Strom, który jest narratorem powieści, wiedzie idealne życie, wyglądające niczym spełnienie amerykańskiego snu. Ma piękną, młodą żonę Mię, dwóch wspaniałych synów w elitarnej szkole, ogromny dom na przedmieściach, dobrą pracę w agencji reklamowej.

Niczym spełnienie snu

Do tego on sam wydaje się być idealnym mężem, który właśnie zaplanował romantyczny weekend dla swojej żony, w ich domu nad jeziorem, tylko we dwoje. Jednak kiedy Paul i Mia wyjeżdżają z miasta, zaczyna narastać między nimi napięcie. Czy to z pozoru doskonałe życie amerykańskiej rodziny jest tylko ułudą? - czytamy w opisie książki.

Szybko okaże się, że Paul Strom wcale nie jest idealny. Wprost przeciwnie - jest człowiekiem wyrachowanym, chcącym kontrolować wszystko wokół siebie. Autorka stopniowo odkrywa przed czytelnikiem prawdziwe, mroczne oblicze głównego bohatera, umiejętnie dawkując napięcie i emocje. Zresztą, ten narastający niepokój będzie Wam towarzyszył już do ostatniej strony książki Kairy Roudy.

Mrozi krew w żyłach

Książka „Ten jeden dzień” zbiera bardzo dobre opinie na świecie. Recenzent „Publishers Weekly” tak napisał o powieści Kairy Roudy: „Trzymająca w napięciu, szokująca książka, która przytrzyma czytelnika na krawędzi krzesła do ostatniej strony”. „Mrożąca krew w żyłach książka, świetnie trzyma w napięciu. Nie zaśniesz, dopóki nie przeczytasz do końca” - ocenił z kolei dziennikarz „Good Housekeeping”. Magazyn „Kirkus Reviews” miał podobne zdanie: „Mroczna, bulwersująca i całkowicie satysfakcjonująca!” - napisał. Polecamy.

