Policjanci poszukują mężczyznę, który chciał podstępem doprowadzić dziecko do innej czynności seksualnej. Publikujemy portret pamięciowy. Pedofil zaatakował na Śląsku, ale może się ukrywać w całej Polsce, także w Małopolsce.

Policjanci z Gliwic poszukują mężczyznę, który 23 lutego br. wczesnym popołudniem w rejonie ul. Szopena w Pyskowicach usiłował popełnić przestępstwo. Chciał podstępem doprowadzić dziecko do innej czynności seksualnej.Mężczyzna ma około 30 lat, jest brunetem. Porusza się samochodem marki volkswagen Ggolf koloru szarego lub srebrnego. Usiłując popełnić przestępstwo nawiązuje kontakt z dziećmi i pyta o drogę. Następnie nalega, żeby dziecko weszło do jego samochodu. Prosi, aby jechać wraz z nim i wskazywać trasę dojazdu do jakiegoś wcześniej obranego celu. Kiedy małoletni znajdzie się już w aucie, nieznajomy proponuje mu wykonanie innych czynności seksualnych w zamian za prezent lub pieniądze.Z uzyskanych informacji wynika, że mężczyzna był widziany w lutym br. w rejonie szkół gimnazjalnych w Pyskowicach.Przypomnijmy, od wielu miesięcy policjanci co jakiś czas otrzymują informacje o podobnych zachowaniach nieznanych mężczyzn wobec dzieci na terenie pow. krakowskiego. Do zaczepiania uczniów i uczennic przez nagabywacza dochodziło m.in. w Bibicach, Nawojowej Górze, a ostatnio, w połowie maja br. w Kaszowie.Osoby, które rozpoznają podejrzanego, proszone są o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Gliwicach: e-mail: kryminalny@gliwice.ka.policja.gov.pl telefon całodobowy 32 33 69 255 lub z najbliższą jednostką policji - telefon alarmowy 997

ZOBACZ KONIECZNIE: