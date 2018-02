Leo – pies terapeuta choruje na złośliwy nowotwór. Dwunastoletni golden retriever to wyjątkowy i sympatyczny psiak. Od 9 lat pomaga w terapii dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu.

- Jest niesamowity, bardzo wiele się od niego nauczyłem. Jest tyle znaków, które psy dają nam w różny sposób. Mogę rozpoznać, czy Leo czuje się dobrze, czy źle. On nauczył mnie odczytywać te znaki

- W tej chwili jesteśmy przygotowani i zabezpieczeni na rok. Oczywiście, jeżeli po drodze nie wydarzy się nic złego i wszystko będzie w porządku z leczeniem. Mam ogromną nadzieję, że tak będzie

Niepokojące zmiany zobaczył u psa w grudniu jego opiekun Bartłomiej Łyżeń, terapeuta w jarosławskim OREW. Od razu zabrał go na badania. Zmianę wycięto. Wyniki nie pozostawiały złudzeń – czerniak. Od diagnozy minęło niewiele czasu, a Leo już jest po dwóch cyklach chemioterapii. Rokowania są dobre, nie ma przerzutów. Leo to silny pies. Chociaż ma 12 lat, weterynarze podkreślają, że ma organizm dużo młodszego czworonoga.Wyjątkowy pies terapeuta przez 9 lat uczestniczył w pracy z dziećmi i młodzieżą. Wychowankowie ośrodka bardzo się z nim zżyli. Jest ich przyjacielem. Towarzyszy podczas spacerów i wyjść. To bardzo ważny element terapii. O tym, jak wiele dobrego Leo wniósł do ośrodka, podkreślają pracownicy. - Trzeba zaznaczyć ogromny udział Leo w terapii dzieci i młodzieży z wieloraką niepełnosprawnością intelektualną. Warto podkreślić bardzo ważną rolę, jaką Leo pełni w terapii osób z autyzmem, gdzie często pomagał w wyzbyciu się lęku, w pokonywaniu różnych trudności, np. we wchodzeniu do pomieszczeń, do których dzieci bały się wejść. Rola Leo jest bardzo ważna w usprawnianiu zaburzonych funkcji, m.in. w rozwijaniu koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz wyzwalaniu aktywności głosowej osób niemówiących, jak również kształtowaniu ich umiejętności społecznych – mówi Anna Welc-Kajder, wicedyrektorkaOREW.O tym, że Leo jest wyjątkowy, mówi też jego opiekun. Pies od początku był przygotowywany do pracy z dziećmi.- mówi pan Bartłomiej.Wyjątkowa łagodność Leo to efekt wielu lat pracy, ale to też jego natura. - Z mojej strony były to lata pracy, żeby on się w ten sposób zachowywał. Nie podbiega do dzieci, czeka na każdy ich ruch. Dopiero po zainicjowaniu przez nie jakiegokolwiek kontaktu podchodzi i zaczyna się praca – tłumaczy terapeuta.Jeżeli ktoś chce kontaktu z Leo, to pies podejdzie. Jeżeli nie, to nie zrobi pierwszego kroku. - Kiedy Leo wychodzi z dzieciakami na spacer, nie ciągnie smyczy, łapie kontakt wzrokowy z osobą, która go prowadzi. O tym, gdzie idziemy, zawsze decyduje przewodnik, a nie pies – dodaje.Pomoc dla Leo rozpoczęła się od maratonu zumby, na którym zebrano 1,5 tys. zł. Potem szukano miejsca, gdzie można by było formalnie zbierać pieniądze na leczenie. Wybór padł na internetowy serwis pomagam.pl. Celem było 20 tys. zł. Uzbierano już ok. 25 tys. zł. Leczenie Leo to nie tylko koszty chemioterapii, ale też leki osłonowe, probiotyki i leczenie wspomagające.– mówi Bartłomiej Łyżeń.