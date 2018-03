(© Sylwia Dąbrowa)

"The story of my life. Historia naszego życia" to nowy program Polsatu, w którym znane pary sprawdzają, jak będą wyglądać na starość. Po co powstał? Co wydarzy się w każdym z odcinków? Opowiedziała nam o tym prowadząca, Katarzyna Montgomery.

Kto z nas nie marzył o podróży w czasie? W nowym talk-show Polsatu "The story of my life. Historia naszego życia" jest to możliwe! Goście programu - znane pary - mają niepowtarzalną okazję, by podejrzeć swoją wspólną przyszłość.







Podczas tej ekspresowej i pełnej emocji wycieczki od chwili obecnej do późnej starości, bohaterom programu towarzyszy Katarzyna Montgomery, która opowiedziała nam o tym, jak zareagowała na propozycję prowadzenia "The story of my life" oraz, jak wyglądały rozmowy o uczuciach i wspólnej życiowej drodze. Dziennikarka zaprosiła do programu pary, które miały na tyle odwagi, by nie bać się spojrzeć wspólnie w odległą przyszłość.



W każdym z pięciu odcinków, najlepsi specjaliści od charakteryzacji odmieniają wygląd bohaterów, postarzając ich o kilkadziesiąt lat. - Przygotowanie do metamorfoz było wieloetapowe - zaznacza Katarzyna Montgomery. - Oprócz odlewów twarzy, wszyscy odpowiedzieli na szczegółowe pytania dotyczące tego, co jedzą, jakie są choroby w rodzinie, na co oni sami chorują, jaki tryb życia prowadzą, a nawet - czy lubią się opalać - dodaje.



Pary, pod okiem prowadzącej, konfrontują się z pytaniami, które skłonią do refleksji nie tylko ich samych, ale również widzów przed telewizorami. - Ten program jest po to, aby każdy z nas mógł spojrzeć na swoje własne życie - tak bezpiecznie, z kanapy. Pary, które robią to na wizji oczywiście obnażają swoją prywatność, ale w takich granicach, na jakie dają mi przyzwolenie i absolutnie w ramach dobrego smaku - wskazuje Montgomery.







