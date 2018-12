Tinder sprzed 100 lat. Zobacz, jak szukano miłości!

W XXI wieku mamy pod dostatkiem portali randkowych i aplikacji takich jak Tinder, dzięki którym możemy z łatwością nawiązać kontakt z innymi osobami poszukującymi miłości i związku. Dziś możemy się rozpisywać – wiele portali ma duży limit znaków, przez co przed nawiązaniem kontaktu możemy przeczytać dokładne opisy osobowości, zainteresowań i oczekiwań kawalerów i panien na wydaniu.

Pani pozna pana, atrakcyjny pozna panią… Ogłoszenia matrymonialne sprzed czasów Tindera

W ubiegłym wieku nie było jednak tak łatwo, ale poradziliśmy sobie i z tym – ogłoszenia matrymonialne były doskonałym sposobem na to, by obwieścić światu, że szukamy miłości. Ponieważ jednak pojawiały się w prasie, nie mogły być zbyt obszerne – często ograniczały się do jednego zdania, np. oklepanego „pani pozna pana”, „atrakcyjny pozna panią”. Trzeba jednak przyznać, że zanim ogłoszenia matrymonialne zaczęły często sprowadzać się do zwięzłych opisów wyglądu poszukujących, w latach 20. XX wieku częściej podawano inne szczegóły: dotyczące stanu cywilnego, wykształcenia czy majętności.

Jeśli więc wydaje ci się, że dzisiaj liczą się tylko wygląd i pieniądze, a nikt nie szuka męża czy żony po prostu z dobrym sercem, zobacz najlepsze ogłoszenia matrymonialne, jakie specjalnie dla naszych Czytelników wybraliśmy z archiwalnych gazet. Do kogo byś napisał?

