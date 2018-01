W naszym województwie rodzi się coraz więcej dzieci. W ubiegłym roku liczba porodów we wszystkich małopolskich szpitalach wzrosła o ponad 1,1 tys.

Po kilkuletnim okresie zastoju, kiedy na macierzyństwo decydowało się znacznie mniej Małopolanek, liczba dzieci rodzących się w naszym województwie znów zaczęła rosnąć. W ubiegłym roku Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przeznaczył na porody dodatkowe 16 mln zł, a we wszystkich regionalnych szpitalach odbyło się ich aż 38,1 tys. To o 3 proc. więcej niż w 2016 roku. Wzmożony ruch na porodówkach potwierdzają także raporty Głównego Urzędu Statystycznego. Wynika z nich, że w pierwszym półroczu 2017 roku w Małopolsce przyszło na świat blisko 19 tys. dzieci. W analogicznym okresie 2016 r. urodziło się tylko 17,4 tys. małych Małopolan, w 2015 r. 17,1 tys.- Liczba porodów rzeczywiście znacząco wzrosła. Szczególnie widać to po obłożeniu naszego oddziału – mówi prof. UJ dr hab. med. Hubert Huras, kierownik oddziału klinicznego położnictwa i perinatologii w krakowskim Szpitalu Uniwersyteckim oraz małopolski konsultant wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Jak wskazuje, ze względu na coraz szersze grono Małopolanek, które decydują się na macierzyństwo, na porodówkach zaczyna brakować miejsc, a szpitale ściśle ze sobą współpracują, żeby zapewnić odpowiednią opiekę wszystkim ciężarnym.Tłok jest jednak widoczny na oddziałach dla przyszłych mam we wszystkich małopolskich placówkach. – Z roku narok rodzi się u nas coraz więcej dzieci. Mamy więcej porodów w naszym krakowskim szpitalu, a jeszcze bardziej ten trend jest widoczny w Nowym Sączu – informuje Barbara Budniok, dyrektor departamentu medyczno-jakościowego grupy Neomedic, do której należą dwa szpitale położniczo-ginekologiczne: krakowski Ujastek i nowosądecki Medikor. – Z doświadczenia wiemy już, w których okresach możemy spodziewać się zwiększonego obłożenia i jesteśmy na to przygotowani, choć zdarza się, że wszystkie miejsca są zapełnione – dodaje.Statystyki GUS pokazują, że nasze województwo pod względem narodzin należy do najlepszych w kraju. W pierwszym półroczu ubiegłego roku więcej maluchów urodziło się tylko w województwie mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. Najwięcej noworodków przychodzi na świat w Krakowie oraz w okolicznych powiatach.Dlaczego Małopolanie coraz chętniej decydują się na powiększenie rodziny? Eksperci wskazują, że przyczyn rosnącej liczby porodów jest wiele. Idealny wiek na macierzyństwo osiągnęło właśnie pokolenie tzw. wyżu demograficznego z lat 80. ub. wieku. Młode kobiety do roli matek może także zachęcać wprowadzenie programu socjalnego 500 plus , gwarantującego dodatkowe środki potrzebne do utrzymania malucha. Na pełną ocenę jego efektów jest jednak jeszcze za wcześnie.