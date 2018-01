Tłusty czwartek 2018. Ile kalorii jest w pączku, a ile kalorii mają faworki? Ilość kalorii, jakie dostarczamy organizmowi w tłusty czwartek, zależą od sposobu przygotowania pączków i rodzajów słodkości, które zjemy. Sprawdź, jak najszybciej spalić kalorie po tłustym czwartku.

Ile kalorii ma pączek. Ile kalorii mają faworki? Jak je spalić, żeby nie przytyć (PĄCZEK, FAWORKI, KALORIE W TŁUSTY CZWARTEK)

Kalorie w pączku - jak wybrać tego najmniej kalorycznego?



Tłusty Czwartek. Jak spalić kalorie po zjedzeniu pączków? [POMYSŁY]

szybki spacer - 40 minut

odkurzanie - 50 minut

taniec - 1 godzina

bieganie - 20 minut

wchodzenie po schodach - 25 minut

jeżdżenie na łyżwach - 30 minut

- to pytanie zadaje sobie przed tłustym czwartkiem prawie każdy, kto planuje zjeść pączka. Odpowiadamy zatem. Pączek, w zależności od nadzienia i okraszenia cukrem, ma od ok. 250 do 370 kalorii, w tym: klasyczny pączek to około 340 kilokalorii, pączek hiszpański (około 400 kilokalorii). Pączek z adwokatem to około 237 kilokalorii. A faworki? W 100 gramach zawierają w sobie prawie 500 kilokalorii, pojedynczy faworek to 87 kilokalorii.Dla porównania, dwa pączki to kaloryczna równowartość obiadu. Mniej kaloryczne są z pewnością pączki pieczone (choć oczywiście nie są to takie "prawdziwe pączki"), jak smażone. Pączek smażony na głębokim tłuszczu jest niestety ciężkostrawny.Ilość kalorii, jakie dostarczamy organizmowi w tłusty czwartek , zależą od sposobu przygotowania pączków i rodzajów słodkości, które zjemy. Jak nie odmawiać sobie przyjemności i zminimalizować kaloryczność tego przysmaku? Najlepiej wybrać pączki pieczone, które mają dużo mniej kalorii. Jeśli jednak jesteśmy fanami tradycyjnych pączków, wybierz pączki smażone w oleju, z jak najmniejszą ilością słodkich dodatków.Ile kalorii ma pączek i jak je spalićKiedy już zaszalejmy w tłusty czwartek i pojemy słodkości, warto zastanowić się, jak spalić dodatkowe kalorie. Pączkowy pożeraczom sugerujemy, by po tłustym czwartku ruszyli się spod telewizorów i spalili zbędne kalorie dostarczone organizmowi z pączków. Aby spalić jednego pączka wystarczy 30 minut biegać, jeździć na rolkach lub łyżwach. Można też na pół godziny wybrać się na fitness. A może? Dwie godziny prasowania lub zmywania pochłoną kalorie pączka przez nas zjedzonego. Można też wybrać bardziej przyjemne pozbywanie się kalorii - by spalić jednego pączka wystarczy przez 45 minut całować się namiętnie, przez godzinę tańczyć lub przez dwie godziny rozmawiać przez telefon.