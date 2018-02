Tłusty Czwartek 2018 zbliża się wielkimi krokami. To dobra okazja żeby odświeżyć stare przepisy na domowe pączki oraz poznać kilka nowych. Oto najciekawsze przepisy na pączki z nadzieniami. U nas znajdziecie najlepsze przepisy na pączki z różą, z czekoladą, z dżemem. Tłusty Czwartek 2018. Przepisy na pączki.

Tłusty Czwartek 2018. Przepisy na pączki: szybkie, łatwe, sprawdzone. Jak zrobić idealne pączki [PRZEPIS NA PĄCZKI]

Przepis na pączki. Przepis na chorwackie minipączki z jabłkiem i cytryną (Fritule)

500 ml gęstego jogurtu naturalnego

mąka pszenna (mąkę odmierzamy w pudełkach po jogurcie x 2, czyli jeśli dajemy dwa małe opakowania jogurtu naturalnego, to odmierzamy 4 opakowania mąki)

4 jaja

6 kopiatych łyżek cukru

2-3 twarde kwaskowate jabłka (polecam szarą renetę)

2 cytryny - starta skórka z dwóch cytryn, oraz sok wyciśnięty z jednej sztuki

2 łyżeczki proszku do pieczenia

Przepis na pączki. Przepis na pomarańczowe pączki hiszpańskie na tłusty czwartek

100 g mąki

50 g masła

2 jajka

1 łyżeczka cukru

szczypta soli

75 ml soku z czerwonych pomarańczy

starta skórka z pomarańczy

cukier puder + woda do lukru

olej do smażenia

Przepis na pączki. Przepis na klasyczne domowe pączki z konfiturą z róży

350 g mąki

35 g drożdży

50 g cukru

1/2 szklanki mleka

4 żółtka

50 g masła

szczypta soli

1 łyżka spirytusu

konfitura z róży

cukier puder do posypania

olej do smażenia

Przepis na pączki. Przepis na domowe proste pączki z czekoladą i rodzynkami

1/2 kg mąki pszennej tortowej

4 żółtka

1 jajko

kieliszek spirytusu

8 dag margaryny

10 dag cukru kryształu

3/4 szklanki mleka

1/4 szklanki przegotowanej letniej wody

5 dag drożdży świeżych

szczypta soli

Przepis na pączki. Przepis na puszyste pączki z nutką pomarańczy na tłusty czwartek

1/2 kg mąki tortowej

5 dkg roztopionego masła

1 opakowanie cukru waniliowego

1 jajko

4 żółtka

1 szklanka mleka

50 ml rumu

5 dkg cukru kryształu

5 dkg drożdży świeżych

szczypta soli

1 szklanka kremu pomarańczowego

skórka otarta z 2 pomarańczy

olej do smażenia (ok.1 litr)

2 duże pomarańcze

1/2 cytryny

110 g cukru kryształu

125 g masła

2 żółtka

Powszechne jest przekonanie, że idealny pączek jest puszysty i jednocześnie lekko zapadnięty. Jasna obwódka dookoła ma świadczyć o tym, że ciasto smażone było na świeżym tłuszczu. Pamiętajmy jednak, że jeden pączek ma około 240 kalorii. W tłusty czwartek statystyczny Polak zjada 2,5 pączka.Rozgrzać olej w małym rondlu, średnia temperatura, aby dobrze wysmażyć pączki, ok. 2 minut z każdej strony. Olej powinien sięgać ok. 5 cm od dna rondla, aby pączki swobodnie pływały.Jaja z cukrem ubić mikserem, zatrzeć skórkę z cytryny, wycisnąć sok, zmiksować. Dodać jabłka starte na małych oczkach, jogurt, przesiać mąkę z proszkiem do pieczenia. Zmiksować na dużych obrotach. Masa powinna być dość gęsta, ale lejąca.Ciasto nakładać dwoma dużymi łyżkami, formując kształt i wielkość orzecha włoskiego, ciasto wpuścić bezpośrednio na rozgrzany olej. Gdy się usmażą, wyciągnąć łyżką cedzakową, odsączyć na ręczniku papierowym. Minipączki posypać cukrem pudrem.Z pomarańczy zetrzeć skórkę i wycisnąć sok. Sok z solą, cukrem i masłem wlać do garnka i zagotować. Następnie wrzucić do tego przesianą mąkę i energicznie wymieszać aż wszystko dokładnie nam się połączy.Odstawić do wystygnięcia, a potem zmiksować wrzucając po jednym jajku. Masę przełożyć do rękawa cukierniczego i wyciskać okręgi na przygotowane kwadraty z papieru do pieczenia. Na rozgrzany olej wrzucić pączki papierem do góry. Po chwili zdjąć papier (gdy będzie odchodził od pączka). Usmażyć z obu stron na złocisty kolor.Gotowe pączki polać lukrem i udekorować startą skórką z pomarańczy.Do szklanki wsypać pokruszone drożdże, dodać łyżkę cukru i wymieszać aż drożdże się rozpuszczą. Do tego dodać łyżkę mąki i dokładnie wymieszać. Drożdże połączyć z ciepłym mlekiem i odstawić na kilka minut do wyrośnięcia.Żółtka ubić z cukrem na puszystą masę. Rozpuścić masło.Na stolnicę przesiać mąkę, dodać sól. W mące zrobić dołek i dodać naszą mieszankę z drożdżami i lekko zarobić. Następnie dodać żółtka z cukrem i znowu wymieszać. Na koniec dodać rozpuszczone i wystudzone masło i wyrobić ciasto. Gotowe ciasto odłożyć w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na godzinę i przykryć ściereczką.Gotowe ciasto lekko rozwałkować i wyciąć szklanką kółeczka. Wrzucić na rozgrzany olej. Pączki smażyć na rumiano z obu stron.Gdy pączki lekko ostygną, nadziać je konfiturą z róży i posypać cukrem pudrem.Drożdże rozkruszyć, zalać letnim mlekiem, dodać 2 łyżki cukru i 2 łyżki mąki. Wymieszać i odstawić do wyrośnięcia. Żółtko i jajko utrzeć z cukrem. Margarynę roztopić i wystudzić. Do miski przesiać mąkę, dodać rozczyn drożdżowy oraz masę jajeczną, szczyptę soli, spirytus i przegotowaną wodę. Wyrobić w trakcie dodając roztopioną margarynę. Pozostawić do wyrośnięcia na około 1,5 godziny. Wyrośnięte ciasto rozwałkować na podsypanym mąką blacie na grubość ok 1 cm i wykroić szklanką krążki. Na połowę krążków nałożyć krem oraz kilka rodzynek, przykryć drugim krążkiem, zlepiamy dokładnie brzegi i wykroić szklanką o mniejszej średnicy. Pączki zostawić do wyrośnięcia, a następnie smażyć na głębokim oleju. Przestudzone posypać cukrem pudrem.Krem pomarańczowy:Drożdże rozpuścić w 1/2 szklanki letniego mleka, dodać 2 łyżki mąki i łyżkę cukru. Wymieszać i zostawić pod przykryciem do wyrośnięcia. Żółtka oraz jajko utrzeć z cukrem oraz cukrem waniliowym. Masło stopić i wystudzić. Do miski przesiać mąkę, dodać szczyptę soli, wlać rozczyn drożdżowy, resztę mleka, rum oraz masę żółtkową. Wymieszać. Na koniec dodać roztopione masło. Wyrabiać około 15 minut i odstawić na ok 1,5 godziny do wyrośnięcia.Wyrośnięte ciasto odrywać po kawałku i formować kule u mnie miały średnicę ok 4 cm. Ułożyć na tacce z niewielkimi odstępami i ponownie pozostawić do wyrośnięcia na około 20 minut. Olej rozgrzać. Pączki smażyć na małym ogniu na rumiany kolor. Jeszcze ciepłe nadziać od góry kremem pomarańczowym szprycą z cienką, długą końcówką. Nadziewać do momentu wypłynięcia kremu na wierzch, który następnie rozsmarować na pączku i posypujemy skórką z pomarańczy.Krem pomarańczowyPomarańcze umyć, z jednej zetrzeć skórkę, a następnie wygnieść sok z obu pomarańczy i cytryny. Przelać do rondelka i gotować wraz z otartą skórką na wolnym ogniu ok 10-15 minut. Dodać cukier oraz masło i ponownie wymieszać aż do rozpuszczenia składników. Na koniec dodać roztrzepane żółtka i wymieszać do momentu aż krem zacznie nam gęstnieć (ok. 20 minut). Wystudzić.