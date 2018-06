Trzy i pół roku temu, dokładnie 14 grudnia 2014 roku o godzinie 6.05 pierwszy skład pendolino odjechał z pasażerami z Krakowa Głównego. Był to inauguracyjny, rozkładowy wyjazd tego najnowocześniejszego pociągu ze stolicy Małopolski. Do stacji końcowej w Gdyni dotarł z 6-minutowym opóźnieniem. Od tego dnia pendolino codziennie wozi pasażerów z Krakowa m.in. do Warszawy i nad morze.

