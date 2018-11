To oni będą rządzić Małopolską!

Nominacja nie jest jeszcze oficjalna. Będzie dopiero wtedy, gdy na sesji sejmiku Witold Kozłowski zostanie przez PiS zgłoszony jako kandydat na marszałka województwa. - Ale to decyzja ostateczna - zdradza nam jeden z radnych PiS. Przynajmniej tak została przedstawiona nowo wybranym radnym partii Jarosława Kaczyńskiego, a kandydatura Kozłowskiego została zaakceptowana przez samego prezesa.

Personalna układanka

Z resztą nie tylko jego. Znany jest już cały skład Zarządu Województwa Małopolskiego.

Z rekomendacji PiS wejdą do niego Anna Pieczarka z Tarnowa, która w ostatnich wyborach zdobyła najwięcej głosów w całej Polsce (ponad 72,7 tys.) i Łukasz Smółka, szef gabinetu politycznego ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka. Tomasz Urynowicz będzie we władzach regionu reprezentantem Polski Razem Jarosława Gowina, a Marta Malec-Lech dostanie się do Zarządu Województwa dzięki poparciu Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry.

Rafał Bochenek, były rzecznik rządu, który tuż po ogłoszeniu wyników wyborów typowany był na nowego marszałka, na pocieszenie obejmie fotel przewodniczącego sejmiku. Jedną z wiceprzewodniczących ma być Iwona Gibas, dyrektor biura poselskiego Beaty Szydło.

Według naszych informacji, to właśnie była premier miała największy wpływ na personalną układankę w zarządzie i prezydium sejmiku.

Przegrana to atut

Do nowego marszałka można mieć tylko jedno zastrzeżenie. Witold Kozłowski startował w wyborach do sejmiku i radnym nie został. Paradoksalnie to zadziało na jego korzyść, bo władze PiS zdecydowały, że marszałek musi być z zewnątrz, bo gdyby był radnym mógłby nie zgodzić się na dymisję i nie zagłosować za swoim odwołaniem. A PiS chce mieć możliwość skutecznego pozbycia się marszałka, gdyby np. trzeba było to miejsce zwolnić dla kogoś ważniejszego w partii.

Jednak przede wszystkim Witold Kozłowski to doświadczony samorządowiec. Radnym sejmiku był kilka razy, w latach 2005-2006 nawet przewodził sejmikowi. Przez wiele lat pracował jako sekretarz powiatu nowosądeckiego, kilka miesięcy temu został prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. I wtedy padały sugestie, że to przygotowanie do znacznie ważniejszej funkcji.

Co istotne - Witolda Kozłowskiego można raczej zaliczyć do frakcji „gołębi”, a nie „jastrzębi” w PiS. Wprawdzie w swoich wypowiedziach zawsze bronił polityki prowadzonej przez PiS i krytykował działania koalicji PO-PSL, ale raczej unikał ostrego konfliktu.

Nowy na łasce starego

Czy taki będzie nadal jako marszałek województwa? To okaże się, gdy zostanie powołany. I okazuje się, że choć PiS już wszystko ustaliło, może mieć z tym problem na pierwszej sesji sejmiku nowej kadencji.

Zgodnie z przepisami pierwszą sesję zwołuje komisarz wyborczy. I zrobił to wyznaczając datę 19 listopada. Przepisy mówią też, że na pierwszej sesji wybierany jest nowy przewodniczący sejmiku. W jej programie nie ma więc wyboru marszałka i Zarządu Województwa. Porządek obrad można poszerzyć, ale tylko na wniosek obecnego zarządu. To oznacza, że koalicja PO-PSL musiałaby zawnioskować o wprowadzenie punktu dotyczącego wyboru marszałka z PiS. - Jak ktoś zwróci się do nas w tej sprawie, to będziemy się zastanawiać nad takim wnioskiem - mówi marszałek Jacek Krupa.

Prawnicy PiS już szukają innej możliwości szybkiej zmiany władz regionalnych.

