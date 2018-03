sęk w tym, że wynik ostatniego działania = 25, a nie 15 !!! a żółte jajko ma wartość = 2, a nie 1 !!! dziecko sobie by poradziło, ale u Was w redakcji, z matematyką krucho, oj krucho !!! hahaha ! czy wg Was 5 + 1 + 1 = 9, naprawdę ???? żenada i wstyd !!!!!!!!