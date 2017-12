Rok w roku powtarzane w telewizji "Kevin sam w domu", "Grinch" czy "To właśnie miłość" niektórych mogą denerwować, ale bezapelacyjnie te filmy nadają okresowi świątecznemu wyjątkowego klimatu i są z nim nierozerwalne związane. Sprawdźcie, co koniecznie musicie obejrzeć w święta! Kliknij w zdjęcie, aby przejść do galerii.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.