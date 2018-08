Te gry odmieniły życie całego pokolenia. W latach 90. niemal każdy miał w domu amigę, atari czy peceta. I całe godziny spędzał na pokonywaniu kolejnych poziomów ulubionych gier. Które wciągały najbardziej? Do przejścia których niezbędne były kody? Przypomnijcie sobie gry, które wciągały każdego, kto się do nich dorwał.

TOP 10 gier lat 90. Pamiętasz je?





Prehistoric

Przygodówka, zręcznościówka lekcja historii z dużym przymrużeniem oka w jednym. Jak widać na tutorialu, grę można przejść w pół godziny. Ale kto nie spędzał całych godzin, próbując pokonać jeden poziom?



SimCity

Symulacja budowy miasta, która doczekała się kilku edycji w późniejszych latach. Pierwsza wersja była toporna, o oryginalnej urodzie, ale przecież to nie grafika sprawia, że gra wciąga na maksa.



Prince of Persia

Gra, która wydawała chyba najbardziej irytujące dźwięki, nie pozwalała oderwać się od komputera. W końcu trzeba było uratować księżniczkę!



Civilization

Gra, w której można było samemu wybrać cel, do którego się dąży - podbój świata albo założenie kolonii na innej planecie.



Mortal Kombat II

Przyznajcie się, ile joysticków trafiło do kosza po zaciętej walce? Najlepszy pomysł na spędzenie popołudnia to zaprosić kolegę na walkę Mortal Kombat.







Wolfstein 3D

Strzelanka, w której na grę patrzy się z pozycji głównego bohatera - amerykańskiego żołnierza polskiego pochodzenia, który próbuje uciec z hitlerowskiej twierdzy.



The Settlers

… albo po prostu Settlersi. Wciągająca gra strategiczno-ekonomiczna osadzona w średniowiecznych realiach. Celem jest rozwinięcie cywilizacji i zajęcie terenów zajmowanych przez inne nacje.



Worms

Niby zabijanka, ale jaka malownicza! Urocza drużyna robaków ma do dyspozycji najróżniejszą broń - zarówno konwencjonalna, jak i zupełnie odjechane bomby. Rewelacyjnie spędzało się czas, walcząc z kolegą.



Superfrog

Platformówka, w której głównym bohaterem była żaba - superbohater. Każda kraina miała nie tylko własną szatę graficzna, ale rownież muzykę.



Lemingi

Ludziki w fioletowych sukienkach z zielonymi włosami - te stworzy spędzały sen z powiek niejednemu graczowi. Was też wciągnęło?



BONUS: Pac-Man

Gra, której pierwsza wersja powstała w 1980 roku nie należała do szczególnie wymagających, a jej fabuła była banalnie prosta. Mimo to grały nią całe pokolenia. Pac-Man jest ponad dziesiątką. To gra, która była tak wciągająca, że grali w nią nawet rodzice. Niektórzy do dzisiaj chętnie do niej wracają :)



Sprawdź, jak wyglądały najlepsze gry lat 90.



Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.