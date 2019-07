Zamek w Pieskowej Skale to jeden z największych zabytków Ojcowskiego Parku Narodowego. XIV-wieczna twierdza znajduje się ok. 30 km od centrum miasta. Znajdziemy w niej miedzy innymi ekspozycja Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu, dzieła malarstwa angielskiego oraz sale prezentujące wystrój wnętrz od średniowiecza do XX. wieku. Tuż obok zamku zobaczyć można ogromną wapienną skałę, zwaną Maczugą Herkulesa

