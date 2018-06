To zajmij się dzieckiem tak, by nie przeszkadzało innym. Tak trudno spędzić z dzieckiem czas i znaleźć mu zajęcie? Nie... trzeba puścić dzieciaka, niech drze papcia innym za uchem bo ty musisz wypocząć... a dzieciak niech się zajmie sam sobą... (do czasu - aż kiedyś pójdzie się pobawić do wody i więcej go nie zobaczysz).

I dla twojej wiadomości - mam dzieci. W wieku 6 i 4. I wiesz co? Jak jesteśmy razem na plaży to moje dzieci są przy mnie i grzecznie się bawią, bo wiedzą, że nie wolno innym ludziom przeszkadzać wrzaskiem, sypaniem piaskiem itp. zachowaniami. A wiesz jaki jest na to złoty środek? Bawimy się razem z dziećmi, zapełniamy im czas a nie puszczamy je samopas. Da się? Da się, ale ludziom twojego pokroju ciężko to pojąć... Widać rodzice kultury nie nauczyli, więc czego ty chcesz nauczyć swoje dzieci...?