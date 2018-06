Najgłupsze zachowania kierowców wbrew pozorom są bardzo powszechne. „Kto ci dał prawo jazdy?” - niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie zadał takiego pytania, patrząc na popisy innych kierowców na drogach. Nie wnikając w to, czy prawo jazdy zostało zdobyte za pierwszym czy dwunastym podejściem, znalezione w paczce chipsów czy kupione w internecie, faktem jest, że nie ma kierowcy bezbłędnego. Różnica polega na tym, że niektórzy ściśle przestrzegają przepisów, a błędy na drodze popełniają sporadycznie i nie celowo, zaś inni traktują przepisy jedynie jako wskazówki, uznając, że pozostali kierowcy przede wszystkim powinni dostosować się do ich stylu jazdy, który często pozostawia wiele do życzenia. Zobacz najgłupsze zachowania kierowców i sprawdź, czy nie są twoim udziałem!





[g]13236974[/g]



Przepisy drogowe, poczynając od tych podstawowych, po te, z których korzystamy rzadziej, nie zostały ustanowione przypadkowo, ale w taki sposób, by zapewniać wszystkim uczestnikom ruchu drogowego jak największe bezpieczeństwo. Niestety, często są ignorowane przez kierowców, a wielu z nich zapomniało o nich tuż po zdaniu egzaminu na



[przycisk_galeria]



Czy da się uniknąć wypadków drogowych?





[g]13212595[/g] Smutną prawdą jest to, że najgłupsze zachowania kierowców nie są wcale rzadkością. Spotykamy się z nimi każdego dnia na drogach i większość z nas częściej lub rzadziej sama je prezentuje. Nawet jeśli kilka razy udało nam się w czasie drogi porozmawiać przez telefon i nic się nie stało, nie zmienia to faktu, że sporo niebezpiecznych sytuacji w ruchu drogowym bierze się właśnie stąd, że kierowcy notorycznie korzystają z telefonu podczas jazdy. Bardzo często głupie zachowania na drodze powielamy, bo wydają się nam zupełnie niewinne albo po prostu „tyle razy tak robiliśmy i nic się nie stało”.[g]13236974[/g]Przepisy drogowe, poczynając od tych podstawowych, po te, z których korzystamy rzadziej, nie zostały ustanowione przypadkowo, ale w taki sposób, by zapewniać wszystkim uczestnikom ruchu drogowego jak największe bezpieczeństwo. Niestety, często są ignorowane przez kierowców, a wielu z nich zapomniało o nich tuż po zdaniu egzaminu na prawo jazdy . Zobacz w naszej galerii, jakie są najgłupsze zachowania kierowców. Co byś do nich dodał?[przycisk_galeria][g]13212595[/g]

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.