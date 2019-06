TOP 10 polskich przysmaków w zagranicznym wydaniu

Najpopularniejsze polskie dania - pierogi na szczycie!

Co dzisiaj zamawiamy na obiad? Coś meksykańskiego, chińskiego...a może coś polskiego? Polskie dana zyskują coraz większą renomę i są chętnie spożywane nie tylko przez rodziny imigranckie, ale także przez autochtonów. Nie da się jednak zaprzeczyć, że to właśnie Polonia jest odpowiedzialna za szerzenie miłości do pierogów i polskiej kiełbasy. Polskie przepisy pojawiają się w programach telewizyjnych, z których najważniejszym jest lifestylowy format Marthy Stewart - córki polskich imigrantów. To dzięki niej amerykańscy telewidzowie mogli poznać wielkanocną babkę albo koncepcję podawania kiełbasy z chrzanem.

Z kolei portal Buzzfeed poleca swoim czytelnikom "18 najcudowniejszych polskich potraw, które zakręcą twoim światem". Na liście znalazły się m.in. placki ziemniaczane, mazurek, makowiec, rosół, sernik i łazanki. Najwięcej miejsca poświęcono pierogom, które skradły serce autorce artykułu - Amerykanki z San Francisco. Z mniejszym uwielbieniem spotykają się polskie kiszonki, z regułu traktowane z nieufnością.