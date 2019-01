TOP 10 rad jak wyjść z poślizgu, gdy zima zaskoczy drogowców [ZDJĘCIA]

Śnieg i lód są zmorą kierowców i koszmarem drogowców. W środę w całej Małopolsce samochody wpadały w poślizg, był problem z podjazdem. Meteorolodzy wydali nawet ostrzeżenie przed oblodzonymi drogami dla całego województwa i nie tylko - właściwie ten problem dotyczył całego kraju. I co, wtedy nie korzystać z samochodów? A co jak już jesteśmy w trasie? Co zrobić, by wyjść cało z takiego poślizgu? Zapytaliśmy o to policjantów drogówki, instruktorów nauki jazdy i doświadczonych kierowców. Kliknij w zdjęcia i zobacz, co nam powiedzieli.