TOP 10 wyjątkowych miejsc na wiosenny wypad za miasto

Wiosna to czas, który najlepiej spędzić na świeżym powietrzu i w otoczeniu przyrody. Zbliżają się coraz cieplejsze dni, świat budzi się do życia. Warto skorzystać z pogody i wybrać się na rodzinny wypad za miasto. Beskid Sądecki obfituje w wiele atrakcji, które koniecznie trzeba zobaczyć. Sprawdźcie ranking najwspanialszych atrakcji dostępnych w naszym regionie, są to miejsca, w które może wybrać się każdy w grupie lub w pojedynkę.