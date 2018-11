TOP 14 gier podwórkowych z dawnych lat [GALERIA]. Pamiętasz?

Kraków. Magiczna zima Muminków z mnóstwem atrakcji i konkursem

redakcja

Dzieci spotkają się z Muminkami, wezmą udział w konkursach z nagrodami oraz otrzymają Muminkowe podarunki. A to nie wszystko. Będzie można też wygrać wycieczkę do fińskiego parku rozrywki Moominworld! Wszystko to w Bonarka City Center w niedzielę, 26 listopada.