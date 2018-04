Czasy dzieciństwa każdy wspomina z rozrzewnieniem. Słodki czas beztroski spędzany najczęściej na podwórku w gronie równieśników obfitował w rozmaite pomysły na jego wykorzystanie. Dla pokoleń pamiętających czas, kiedy nie było jeszcze komputerów i internetu, te gry podwórkowe i zabawy są czymś doskonale im znanym z autopsji. Współcześnie jednak dla wielu dzieci podwórko jest zwyczajnie nudne. A wcale nie musi takie być.

Dzieciństwo to dla wielu był czas zabaw od rana do wieczora z krótką przerwą na ciepły posiłek, a podwórko było istną areną zmagań i konfrontacji w różnych dyscyplinach.Trudno sobie wyobrazić, że współcześnie często taki obrazek dzieci znają tylko z opowieści rodziców. Teraz rozrywki dostarczają smartfony i elektroniczne gadżety. Jednak należy to uszanować i mieć z tyłu głowy, że zabawy wraz z czasem również się zmieniają.

