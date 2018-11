Top Model 2018: Pomyłka podczas podawania wyników!

Finaliści Top Model 2018 pochodzą z Małopolski. Zobacz ich prywatne zdjęcia!

Top Model 2018: Ogromna wpadka w programie na żywo. Kiedy Joanna Krupa miała ogłosić, kto spośród trójki zajmuje trzecie miejsce, a kto dalej walczy w programie, na ekranie pojawiło się zdjęcie Kasi i Huberta, a prowadząca ogłosiła, że show opuszcza Ania, ponieważ jej ukazał się inny zestaw zdjęć. Ostatecznie, najwcześniej z programu odpadła Anna Markowska, która zajęła trzecie miejsce w finale TOP MODEL 7. Kto wygrał finał?

- O Jezus sorry, kochanie odpadasz - powiedziała prowadząca Joanna Krupa po tym, gdy wysłuchała, co reżyser mówi jej do słuchawki.