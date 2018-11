Top Model FINAŁ. Kim jest Anna Markowska, finalistka 7. edycji Top Model 2018?

Top Model FINAŁ. Kim jest Katarzyna Szklarczyk, finalistka 7. edycji Top Model 2018?

Ania Markowska pochodzi z Krakowa. Teraz mieszka w Warszawie. Ukończyła architekturę wnętrz i przestrzeni na jednej z krakowskich uczelni wyższych. W 2012 roku zdobyła tytuł Miss Krakowa.

Ma bardzo dobre wymiary jak na modelkę. Przy wzroście 174 cm ma 88 cm w biuście, 61 w pasie i 88 cm w biodrach. W programie była wielokrotnie doceniania zarówno przez jurorów, jak i znakomitych fotografów z całego świata.

Co robisz gdy jest Ci smutno? Gdy jest mi smutno, staram się przede wszystkim szybko pozbyć się złych myśli, zająć czas czymś przyjemnym co da mi nawet małą radość, czasami jest to po prostu upieczenie ciasta dla rodziny lub dłuższy spacer z moim ukochanym psem.

Co jest twoją pasją? Nie mogę nie wspomnieć w pierwszej kolejności o modelingu, gdy miałam około 16 lat, nic się dla mnie nie liczyło poza pracą i robieniem kolejnych sesji i zleceń... tak mi się podobało że nawet zapominałam brać za to wynagrodzenia, mimo że mi się należało za wykonywaną często bardzo ciężką pracę na planie... hahaha

Niewątpliwie moje ukochane miejsce na świecie i pasja, która się z nim wiąże to stadnina "Stary Młyn" pod Krakowem, koza Malwina, dwa koty, psy, konie, łąki, sport... wówczas nic więcej mi do szczęścia nie było potrzebne.

Zostając w duchu sportu, trenowałam również Muay Thai w Krakowskim klubie sportowym, swego czasu chodziłam na salę dwa razy dziennie, teraz po dłuższej przerwie wróciłam do tego i nadrabiam zaległości na Warszawskiej Legii, co można podglądać na bieżąco na moim Instagramie - czytamy na oficjalnej stronie programu Top Model TVN.

FINAŁ TOP MODEL 2018. Kto wygrał. Top Model WYNIKI

1 miejsce - Katarzyna Szklarczyk

2 miejsce - Hubert Gromadzki

3 miejsce - Ania Markowska

