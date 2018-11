Top Model FINAŁ. Kim jest Hubert Gromadzki, finalista 7. edycji Top Model 2018?

Top Model FINAŁ. Kim jest Katarzyna Szklarczyk, finalistka 7. edycji Top Model 2018?

Top Model FINAŁ. Kim jest Anna Markowska, finalistka 7. edycji Top Model 2018?

Kim jest Hubert Gromadzki, finalista Top Model 2018?

Hubert Gromadzki ma 21 lat i pochodzi z Podkarpacie. Aktualnie mieszka jednak w stolicy Małopolski. Pochodzi z licznej rodziny, ma siedmioro rodzeństwa. Ukończył IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie.

Ma bardzo dobre proporcje jak na modela przystało. Przy wzroście 184 cm ma 75 cm w pasie i 92 cm w biodrach. W programie niemal za każdym razem był wśród najlepiej ocenianych przez jurorów uczestników.

Co jest twoją pasją? Mam kilka pasji w życiu, pierwszą i najważniejszą jest zamiłowanie do perkusji, już od 6 roku życia uczyłem się grać na perkusji w szkole muzycznej, aktualnie gram w zespole rockowym "Hearts Hunters". Drugą pasją której poświęciłem sporą część swojego życia jest modelarstwo, którym zaraził mnie mój brat Franciszek. To z nim sklejałem pierwsze modele redukcyjne. Wielokrotnie wygrywałem różne konkursy modelarskie.

Twórz, marz działaj i nigdy się nie poddawaj - to motto życiowe Huberta Gromadzkiego, finalisty Top Model 2018

Aktualnie pochłoną mnie całkowicie świat J.R.R.Tolkiena. Rzeźbie i maluje malutkie figurki z tamtej krainy zwanej "Śródziemiem" oraz tworzę makiety charakterystyczne dla tamtych krajobrazów. Mam jeszcze swoje trzecie hobby, sport. Jako 3 latek dzięki mojemu tacie nauczyłem się jeździć na łyżwach, później na rolkach by w podstawówce stworzyć lokalną drużynę 10-latków grających pod moim domem w hokeja. Próbowałem również swoich sił w zawodach, które wygrywałem. Oprócz tego kocham grać w koszykówkę - czytamy na oficjalnej stronie programu Top Model TVN.

FINAŁ TOP MODEL 2018. Kto wygrał. Top Model WYNIKI

1 miejsce - Katarzyna Szklarczyk

2 miejsce - Hubert Gromadzki

3 miejsce - Ania Markowska

KONIECZNIE SPRAWDŹ:

FLESZ: Koniec z plastikiem - za 3 lata będzie nielegalny