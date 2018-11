Top Model FINAŁ. Kim jest Katarzyna Szklarczyk, finalistka i zwyciężczyni 7. edycji Top Model 2018?

Top Model FINAŁ. Kim jest Hubert Gromadzki, finalista 7. edycji Top Model 2018?

Kasia Szklarczyk pochodzi z Bukowna. Teraz mieszka w Warszawie, gdzie studiuje architekturę wnętrz na Uczelni Techniczno-Handlowej.

Ma idealne wymiary jak na modelkę. Przy wzroście 180 cm ma 87 cm w biuście, 64 cm w pasie i 90 cm w biodrach.

W programie projektanci i fotografowie, z którymi przyszło jej pracować chwalili ją nie tylko za urodę, ale także za optymizm.

- Bardzo rzadko jest mi smutno, ale jeśli już się to zdarzy, to uprawiam sport, zastrzyk endorfin gwarantowany, albo dzwonię do najbliższych - tłumaczyła Kasia na początku programu.

Jej pasją sport jest od zawsze. Trenowała siatkówkę, w szkole sportowej. - Wiązałam z siatkówką swoją przyszłość zawodową - mówi dziewczyna.

W 2012 r. zrezygnowała nawet z wystąpienia w finale konkursu Miss Nastolatek Małopolski, ponieważ w tym samym czasie odbywały się Mistrzostwa Polski Kadetek w piłce siatkowej. I opłaciło się, bo wraz z drużyną wywalczyła brązowy medal. Jednak w wieku 16 lat, doznała kontuzji i musiała zrezygnować z wyczynowego trenowania. Wtedy w jednej z galerii handlowych zaczepił ją agent ze studia modelingowego, pytając, czy kiedykolwiek myślała o pracy w tej branży i tak zaczęła karierę w tej branży.

Kasia w 2016 r. dostała się do finału Miss Polonia. W 2017 r. reprezentowała Polską w konkursie World Miss University.

FINAŁ TOP MODEL 2018. Kto wygrał. Top Model WYNIKI

1 miejsce - Katarzyna Szklarczyk

2 miejsce - Hubert Gromadzki

3 miejsce - Ania Markowska

