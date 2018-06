Wakacje 2018 tuż tuż i to ostatnia chwila na planowanie urlopu. Skyscanner – wyszukiwarka tanich lotów, zebrała najważniejsze fakty o tym, jakie wakacje w 2018 roku planują Polacy. Jakie kraje są w tym roku najpopularniejszym kierunkiem, w jakich miastach będzie najwięcej polskich turystów? Wiemy to dzięki Skyscanner! Wyszukiwarka ustaliła także jak kupujemy bilety lotnicze: z jakim wyprzedzeniem i ile za nie zapłaciliśmy. Dzięki raportowi wiemy także ile czasu przeciętny Polak spędzi na urlopie. Zobacz, czy jesteś typowym polskim turystą!

Wakacje 2018: ile płacimy za loty?

111 dolarów do Londynu

150 dolarów do Barcelony i Aten

222 dolary do Lizbony

690 dolarów do Nowego Jorku

675 dolarów do Toronto

Ile trwa urlop Polaka?

TOP10 krajów na wakacje 2018 Wakacje 2018 coraz bliżej – szczyt sezonu to oczywiście lipiec i sierpień, ale niektórzy już teraz wyruszają na urlop. Jeśli polujesz na last minute, a nie przepadasz za tłumami, dzięki Skyscanner możesz określić, gdzie lepiej się nie wybierać na wakacje – wyszukiwarka przygotowała zestawienie 10 krajów oraz 10 miast, do których na urlop w tym roku wybiera się najwięcej Polaków. Czy na tej liście coś cię zaskoczy? Zobacz sam TOP10 najpopularniejszych krajów, do których wybieramy się na wakacje 2018![przycisk_galeria]TOP10 miast na wakacje 2018Oprócz krajów, powstało także zestawienie TOP10 miast, do których wybieramy się na wakacje 2018. Jesteście ciekawi, gdzie najchętniej pojadą Polacy? Sprawdźcie![g]13249062[/g]Nie jest tajemnicą, że zakup biletu lotniczego z odpowiednim wyprzedzeniem pozwala na uzyskanie korzystniejszej ceny. Zachęca do tego sam autor raportu o wakacjach Polaków, Skyscanner, wskazując, że 3 miesiące przed wylotem to optymalny termin na kupno biletów. Okazało się, że Polacy doskonale wiedzą, jak zapewnić sobie niższe ceny lotów i bilety kupują przeważnie na 3-4 miesiące przed podróżą.Ceny biletów lotniczych są jednak wyższe na wakacyjne terminy, kiedy zainteresowanie lotami jest większe, dodatkowo wyszukiwarka lotów wskazuje też na wzrost cen w stosunku do zeszłego roku – do najpopularniejszych w tym roku kierunków wakacyjnych podróży, tańsze bilety niż w 2017 roku można było kupić tylko do Bourgas w Bułgarii.Najtaniej polecą ci, którzy wybierają się do Mediolanu – średnio zapłacili 78 dolarów za bilety w obie strony. Inne średnie ceny za bilety w obie strony, jakie podaje Skyscanner to:[g]13248996[/g]Jako jeden z najbardziej zapracowanych narodów świata, powinniśmy bez wyrzutów sumienia zafundować sobie długie urlopy, by móc porządnie zregenerować siły i nabrać nowej energii. Czy rzeczywiście tak będzie? Z raportu Skyscanner wynika, że naprawdę długi urlop będą mieli tylko ci, którzy wybierają się do USA lub Kanady (odpowiednio 25 i 22 dni – średnia długość wyjazdu). Najkrótszy wyjazd zaplanowali ci, którzy wybierają się do Wielkiej Brytanii (6 dni), a do pozostałych krajów z top10 jedziemy na 7-11 dni.Źródło: informacje prasowe Skyscanner.pl