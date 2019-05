TOP10 najlepszych miejsc do życia. Tu żyje się najlepiej!

Najbardziej przyjazne miejsce do życia to takie, które daje wiele swoim mieszkańcom. Dostęp do opieki zdrowotnej, ale i bogata oferta kulturalna, bezpieczeństwo i rozwinięta infrastruktura, dostęp do edukacji i środowisko - wiele czynników wpływa na to, czy dane miejsce jest przyjazne mieszkańcom. Zobacz TOP10 najlepszych miejsc do życia, gdzie wszystkie te kwestie są dociągnięte do perfekcji! Gdzie chciałbyś mieszkać?

Zobacz galerię (11 zdjęć) Ranking najbardziej przyjaznych miast do życia został stworzony przez Economist Intelligence Unit. Powstaje od lat i jest aktualizowany co roku. To właśnie w tym zestawieniu pod uwagę bierze się najróżniejsze czynniki, które wpływają na jakość życia w danym mieście, takie jak m.in.: dostęp do edukacji oraz jej poziom

dostępna w mieście opieka zdrowotna

infrastruktura

zaplecze kulturalne Przez lata prym wiodło australijskie Melbourne, jednak w tym roku sytuacja się zmieniła i obecnie najlepszym miastem do życia została jedna z europejskich metropolii, położona całkiem blisko Polski. Na pierwsze miejsce miejscowość ta zasłużyła sobie m.in. znaczną poprawą bezpieczeństwa. TOP10 przyjaznych miast, a co dalej? Ranking może wielu zadziwiać, ponieważ brakuje tam miejsc, które są bardzo popularne i mogą wydawać się rajem na ziemi. Ich sława i szerokie możliwości, jakie dają, idą jednak w parze z niższym bezpieczeństwem, co dało im dalekie miejsca w rankingu. Przykłady? Paryż - 19. miejsce

Londyn - 48. miejsce

Nowy Jork - 57. miejsce

Warszawa - 65. miejsce Jakie więc miasta znajdują się w TOP10 najbardziej przyjaznych? Gdzie najlepiej się mieszka? Zobacz w naszej galerii! Zobacz galerię (11 zdjęć)