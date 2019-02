Totolotek S.A. Sponsorem Tytularnym Pucharu Polski

Totolotek S.A. jest Partnerem Oficjalnym rozgrywek Pucharu Polski od lipca 2017 roku. Współpraca w sezonach 2017/18 oraz 2018/19 układała się wzorowo, dlatego postanowiono pójść krok dalej i zakłady bukmacherskie zostały Sponsorem Tytularnym Pucharu Polski.

– Puchar Polski, czyli Turniej Tysiąca Drużyn, nie od dziś rozpala emocje i wyobraźnie wszystkich klubów w całym kraju. Najpowszechniejsze w Polsce, pasjonujące rozgrywki z fantastycznym finałem na PGE Narodowym w Warszawie, pokazują moc i blask tej imprezy. Ich wyjątkowość polega też na tym, że tylko tu dochodzi do rywalizacji drużyn amatorskich z zawodowymi. Puchar Polski to uciecha nie tylko dla kibiców najlepszych jedenastek, ale i konkretne zyski dla zespołów, które w pucharowej przygodzie zajdą najwyżej. Dzięki takiemu sponsorowi tytularnemu, jak Totolotek, możemy uczestników Pucharu Polski godnie wynagrodzić – powiedział Zbigniew Boniek, Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

– Pozyskanie sponsora tytularnego jest konsekwencją wieloletniego budowania marki Pucharu Polski. PZPN od lat pracuje nad zwiększeniem atrakcyjności rozgrywek, m.in. poprzez zmianę ich formatu, wprowadzenie nowej identyfikacji wizualnej, pozyskanie partnera telewizyjnego czy też zwiększenie nagród finansowych dla klubów – przyznaje Maciej Sawicki, Sekretarz Generalny PZPN. – Cieszymy się, że firmy dostrzegają potencjał realizacji swoich celów poprzez sponsoring Pucharu Polski. Partnerstwo z firmą Totolotek to strategiczne przewieziecie, jesteśmy bardzo zadowoleni, że razem z tak solidnym partnerem będziemy budować prestiż rozgrywek co najmniej przez kolejne 2,5 roku – dodaje Maciej Sawicki.

– Bardzo ważnym elementem misji naszej firmy jest wspieranie rozwoju polskiego sportu. Puchar Polski – turniej, w którym co roku bierze udział ponad 1000 zespołów – doskonale wpisuje się w tę misję. Jesteśmy długoterminowym partnerem i wierzymy, że Puchar Polski będzie wydarzeniem, którego popularność będzie rosła. Dodatkowo dzięki temu nasza marka staje się bardziej rozpoznawalna, docieramy do szerszej grupy odbiorców – mówi Adam Lamentowicz, Prezes zakładów bukmacherskich Totolotek SA.

W ramach współpracy sponsoringowej Totolotek uzyskał prawa posługiwania się tytułem „Sponsora Tytularnego Pucharu Polski” i nazwą rozgrywek TOTOLOTEK Puchar Polski. Zakłady bukmacherskie mają także prawa do wykorzystania we własnej komunikacji marketingowej oficjalnego logotypu Pucharu Polski, który został zmieniony po podpisaniu umowy. Marka będzie obecna na nośnikach reklamowych podczas meczów, rękawach koszulek zawodników biorących udział w rozgrywkach i podczas innych wydarzeń związanych z rozgrywkami o Puchar Polski. Umowa będzie obowiązywać do 31 maja 2021 roku.