Tour de Pologne 2018. W piątek zakończy się 75. Tour de Pologne. Zwycięzcę poznamy po górskim, liczącym 136 km etapie wokół Bukowiny Tatrzańskiej. Gdzie obejrzeć na żywo ostatni etap Tour de Pologne 2018. Sprawdź.

Tour de Pologne 2018: finał już w piątek!

Tour de Pologne 2018: całość transmitowana w TV

- Ustaliliśmy, by w tym roku etapy były krótsze, za to bardziej dynamiczne niż w zeszłym - mówi Czesław Lang, dyrektor Tour de Pologne. - Chodzi o to, by cały czas się coś działo, co przy dłuższych odcinkach jest niemożliwe, bo jest sporo przestojów. Zależało nam też na tym, by etapy były w całości transmitowane przez telewizję i jeśli chodzi o ostatnie cztery, tak właśnie jest.

Tour de Pologne 2018: TRASA

Tour de Pologne 2018: Transmisja na żywo i live 10 sierpnia, piątek, VII etap, Bukovina Resort – Bukowina Tatrzańska

- O Gliczarowie nie ma co mówić, bo to podjazd już bardzo dobrze znany z naszego wyścigu - mówi Lang. - Za to mnie najbardziej daje się we znaki "Harnaś". Gdy trenowałem przed Tour de Pologne amatorów, zastanawiałem się - po co mi to było? I tak się wkurzyłem na tę górę, że… podjechałem pod nią dziesięć razy! - uśmiecha się wicemistrz olimpijski z 1980 roku.

Tour de Pologne 2018: start i finał w Bukowinie Tatrzańskiej

Wyzwanie dla amatorów

Kolarze będą mieli do pokonania dystans, który może nie imponuje, jak na wyścigi klasy World Tour jest krótki, ale za to najeżony trudnościami.Zawodnicy będą mieli na trasie sześć górskich premii pierwszej kategorii. Dwukrotnie pokonają bowiem pętlę wokół Bukowiny Tatrzańskiej, która liczy 68 km. Będą musieli się zmagać z podjazdem w Rzepiskach, zwanym "ścianą Harnasia". Jest ona dwukilometrowa, trzeba się na nią wspiąć podjeżdżając z wysokości 830 m n.p.m. na 968 m n.p.m.TVP 1 od 17.25, Kronika 20.29, TVP Sport i sport.tvp.pl 15.20 i 15.45.W najtrudniejszym miejscu nachylenie dochodzi do 17,7 proc. To podjazd usytuowany już 10 km po starcie, więc zawodnicy będą mieli niezłą rozgrzewkę. Nieco łagodniejsza, ale za to znacznie dłuższa, jest wspinaczka pod Sierockie. To 7 km jazdy z blisko 600 na 960 m n.p.m., z najtrudniejszym nachyleniem 12,5 proc. Wreszcie ostatnie ze wzniesień, słynny już Gliczarów, zwany "ścianą Bukovina" z maksymalną stromizną aż 22 proc. Na 5,5 km będzie jednak łagodniej, z 675 m n.p.m. trzeba podjechać na 987 m n.p.m.Kolarze ruszą dziś do walki o godz. 15.30 spod bukowińskich term, a na mecie spodziewani są około godz. 19.05.W ubiegłym roku na najwyższym stopniu podium stał Belg Dylan Teuns z BMC, a polscy kibice cieszyli się z 2. miejsca Rafała Majki. Kogo tym razem będą fetować?Po raz kolejny swoich sił będą mogli spróbować też amatorzy sportowych rowerów. Zainteresowanie Tour de Pologne amatorów jest spore, zwykle startuje około 2 tys. osób. Gratką dla uczestników jest to, że pojadą po trasie, którą kilka godzin później będą przemierzać zawodowcy. Od ubiegłego roku pętla wynosi 58 km. Bez odpowiedniego przygotowania nie da się tego przejechać, zresztą wśród startujących jest wielu byłych kolarzy. Jak ubiegłoroczny zwycięzca - Piotr Tomana, były zawodnik Krakusa Swoszowice, wielki faworyt tej imprezy. Start w Bukowinie o godz. 9.40, o 15.40 przewidziana jest dekoracja zwycięzców.Swoje chwile chwały będzie miała też młodzież. W pięciu miastach etapowych przed przyjazdem peletonu dzieci w wieku 11-14 lat rywalizowały w Kinder Sport+ Mini Tour de Pologne. Najlepsze trójki w kategorii dziewcząt i chłopców zostały zaproszone do Bukowiny, by mogły zaprezentować się szerszej publiczności. Kto wie, może wśród nich jest następca Michała Kwiatkowskiego, który startował do wielkiej kariery od tego typu wyścigów.

