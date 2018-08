W sobotę, 4 sierpnia rozpoczął się Tour de Pologne, największy i najważniejszy polski wyścig kolarski. Wyścig zakończy się 10 sierpnia w Bukowinie Tatrzańskiej. Jaka jest trasa wyścigu? Gdzie oglądać transmisję na żywo, relacje live w telewizji i internecie? Sprawdź!

- Myślę, że będzie to ciekawa walka, ze względu na to, że kolarze są po Tour de France, są, jak to się mówi, "wytrenowani", ale "Kwiatek" był w tym roku tak mocny, że ma szansę ten wyścig wygrać. Ja w 1997 roku jechałem po Tour de France, bez dnia przerwy, dookoła Portugalii i... wygrałem tam z palcem w tyłku. Ci, którzy startują w Tour de France, są w gazie. Jeżeli Michał nie będzie zmęczony głową i jeżeli nie będzie jakichś przygód z pogodą, to Kwiatkowski powinien wygrać - powiedział w rozmowie z x-news wicemistrz olimpijski z 1988 roku.

Tour de Pologne 2018: trasa, etapy, mapa, wyniki

Tour de Pologne 2018: trasa wyścigu

4 sierpnia: Rynek Główny w Krakowie - Kraków (134 km)

5 sierpnia: Tarnowskie Góry - Katowice (156 km)

6 sierpnia: Stadion Śląski w Chorzowie - Zabrze (139 km)

7 sierpnia: Jaworzno - Szczyrk (179 km)

8 sierpnia: Kopalnia soli "Wieliczka" - Bielsko-Biała (152 km)

9 sierpnia: Zakopane - Bukowina Resort (129 km)

10 sierpnia: Bukowina Resort - Bukowina Tatrzańska (136 km)

Zenon Jaskuła, były kolarz, uważa, że faworytem tegorocznych zmagań będzie, mimo trzytygodniowego startu w Tour de France, Michał Kwiatkowski.Transmisje z TdP będzie można zobaczyć zarówno, a także za pośrednictwem internetu na stronieTVP 1 od 17.25, Kronika 20.28, TVP Sport i sport.tvp.pl 15.30 i 16.35.TVP 1 od 14.40, Kronika 20.28, TVP Sport i sport.tvp.pl 11.50 i 13.05.TVP 1 od 14.45, Kronika 20.28, TVP Sport i sport.tvp.pl 12.45 i 13.05.TVP 1 od 17.25, Kronika 20.28, TVP Sport i sport.tvp.pl 15.25 i 15.45.TVP 1 od 17.25, Kronika 20.29, TVP Sport i sport.tvp.pl 15.20 i 15.45.Pascal Ackermann wygrał drugi etap Tour de Pologne z metą w Katowicach. Kolarz grupy Bora-Hansgrohe powtórzył sukces z Krakowa, gdzie również okazał się najlepszy. Niemiec umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Jak pokazał na mecie, jego licznik w trakcie finiszu wskazał jako maksymalną prędkość aż 105 kilometrów na godzinę. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem w Katowicach był Kamil Zieliński, który zajął 10. miejsce.