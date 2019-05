Tradycyjne papierosy znikną, zastąpią je mniej szkodliwe alternatywy. Japonia, a teraz USA. Kolejne kraje zmieniają strategię wobec tytoniu

„Dla ochrony zdrowia publicznego”

Po dwóch latach wnikliwych badań FDA ogłosiła, że dopuszczenie na rynek sztandarowego alternatywnego produktu tytoniowego, czyli iqosa, będzie „właściwe dla ochrony zdrowia publicznego”. Powód jest oczywisty: podgrzewające (a nie spalające) tytoń wyroby dostarczają użytkownikom nikotynę, ale nie zatruwają organizmu czterema tysiącami związków chemicznych, z których 40 uznano za rakotwórcze.

To wyraźna zmiana strategii FDA, która dotąd – jak podobne agendy w większości innych państw - stawiała palaczy przed z pozoru prostym wyborem: rzuć palenie albo umieraj (quit or die). Z pozoru, bo jak wynika z licznych badań oraz doświadczeń specjalistów zaangażowanych w walkę z nałogiem, znaczny odsetek użytkowników wyrobów tytoniowych nie chce lub nie umie z nich zrezygnować – i to pod żadnym pozorem. Oznacza to, że strategia quit or die jest wobec nich całkowicie nieskuteczna, albowiem nie przybliża nas do głównego celu, jaki jest świat bez dymu.

Dlatego coraz więcej krajów dopuszcza stosowanie wobec owych „niepoprawnych” innej strategii: quit or try, czyli rzuć lub spróbuj wyrobów potencjalnie mniej szkodliwych, czyli właśnie alternatyw, jak wspomniane nowatorskie wyroby. Jest ona po prostu skuteczniejsza, co potwierdzają doświadczenia takich krajów, jak Japonia, gdzie nowatorskie wyroby tytoniowe podbiły rynek.

FDA: mniejsza szkodliwość lepsza niż brak alternatywy

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zezwoliła na sprzedaż podgrzewacza tytoniu iqos gdyż – jak czytamy w uzasadnieniu - produkty bezdymne „wytwarzają mniej określonych toksyn w mniejszych dawkach niż papierosy tradycyjne".