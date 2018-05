Tragiczny wypadek na ul. Sanockiej, na skrzyżowaniu ze Ślężną we Wrocławiu. W czwartek, 17 maja kobieta jadąca na rowerze z dzieckiem, została potrącona przez autobus. Oboje zostali uwięzieni pod pojazdem. Niestety, kobieta nie przeżyła. Dziecko z ciężkimi obrażeniami trafiło do szpitala. Dalsza część artykułu poniżej.

Do wypadku doszło po godz. 13 na skrzyżowaniu ulic Sanockiej i Ślężnej. Autobus turystyczny prawdopodobnie skręcał ze Ślężnej w Sanocką i wtedy potrącił kobietę jadącą na rowerze razem z dzieckiem w wieku ok. 5 lat. Oboje znaleźli się pod pojazdem.Podczas akcji ratunkowej dziecko było przytomne, z kobietą nie było kontaktu. Strażacy wyciągnęli oboje spod autobusu przy pomocy sprzętu hydraulicznego. Niestety, okazało się, że kobieta nie żyje. Dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Musiało przejść skomplikowaną operację.Na razie nie wiadomo jako doszło do wypadku. Na miejscu trwały czynności policyjne, pojawił się również prokurator. W miejscu, gdzie doszło do potrącenia jest oznakowane przejście dla pieszych i przejazd da rowerzystów. Policja będzie przesłuchiwać świadków. Nie wiadomo również czy do wypadku doszło na przejściu dla pieszych, przed nim, czy rowerzystka wtargnęła pod autobus, czy kierowca zauważył cyklistkę.Ulica Sanocka była zablokowana, na ulicy Ślężnej nieprzejezdny był jeden pas.