Dwaj mężczyźni w wieku 17 i 21 lat, zatrzymani wczoraj w sprawie sobotniego tragicznego wypadku w nocy w Świdniku, mieli przyznać, że jechali samochodem, który śmiertelnie potrącił trzyosobową rodzinę - podaje RMF FM. Sądecka policja nie potwierdza tych informacji.

Z ustaleń dziennikarzy RMF FM wynika, że wstępne oględziny samochodu, który policjanci odkryli w garażu jednego z domów niedaleko miejsca, gdzie doszło do wypadku, wskazują, że to właśnie ten pojazd marki skoda brał udział w tragicznym zdarzeniu. Zatrzymani wczoraj mężczyźni mieli ponoć przyznać się, że jechali samochodem oraz do tego, że spożywali alkohol.- Nie potwierdzamy tych doniesień - podkreśla mł. asp. Justyna Basiaga z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. - Zatrzymani mężczyźni jeszcze dziś zostaną doprowadzeni do prokuratury, która prowadzi śledztwo.Nie wykluczone, że 17 i 21-latek jeszcze dzisiaj usłyszą prokuratorskie zarzuty.Do tragedii doszło w sobotę w nocy w Świdniku w gminie Łososina Dolna. Po godz. 22.50 na numer alarmowy 112 zadzwonił mężczyzna i poinformował, że przy drodze powiatowej łączącej Tęgoborze z Wronowicami znajduje się ciężko ranna osoba, która nie daje oznak życia. Gdy na miejsce dotarły służby ratownicze okazało się, że poszkodowane są jeszcze dwie osoby, w tym dziecko. Na pomoc było już za późno. 37-letnie małżeństwo oraz ich 10-letnie dziecko nie żyli.Policjanci od razu zakładali, że doszło do potrącenia pieszych, a sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Po kilkunastu godzinach intensywnej pracy funkcjonariusze w garażu jednego z domów niedaleko miejsca tragicznego wypadku natknęli się na przykryte folią auto. Skoda była poważnie uszkodzona.- Zakrojone na szeroką skalę poszukiwania skutkowały zatrzymaniem 21 stycznia (około godz. 13) kierowcy podejrzewanego o śmiertelne potrącenie pieszych i drugiego mężczyzny mającego związek z tym zdarzeniem. To mieszkańcy Sądecczyzny - mężczyźni w wieku 17 i 21 lat - poinformowała na swojej stronie internetowej Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.Mężczyźni zostali przewiezieni do Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Wcześniej w placówce zdrowotnej pobrano im krew celem przebadana na zawartość alkoholu i narkotyków.