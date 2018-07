Na budowaną zakopiankę patrzy cała Polska. Wąska droga, którą poruszaliśmy się niejednokrotnie w żółwim tempie zamienia się w imponującą trasę z gigantycznymi estakadami, wiaduktami i najdłuższym w Polsce tunelem.

Leją już asfalt

Nie obyło się bez opóźnień

Najbardziej spektakularne na budowie zakopianki są jej fragmenty, gdzie poruszać się będziemy po wysokich estakadach. Kierowcy przemierzający obecną zakopiankę mogą przyglądać się imponującym konstrukcjom, które poprowadzone są w sąsiedztwie "starej" trasy. Najciekawiej prezentują się obiekty w okolicy Lubnia oraz pomiędzy Skomielną Białą i Rabką.Ta wiadomość zapewne ucieszy kierowców często podróżujących z Krakowa do Zakopanego. Prawdopodobnie już w połowie lipca pojedziemy fragmentem nowo wybudowanej zakopianki. Chodzi o króciutki - około kilometrowy - odcinek budowanej ekspresówki tuż za Rabką Zdrojem. Fragment ten nie został poprowadzony po budowanych jeszcze estakadach i dlatego drogowcy pod koniec czerwca mogli rozpocząć układanie na nim pierwszych warstw asfaltu.Jak wyjaśnia Iwona Mikrut, rzecznik prasowy krakowskiego oddziału generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, taki zabieg jest konieczny bo bez przeniesienia ruchu na jeden z pasów nowej drogi drogowcy nie mogliby kontynuować prac. Przeszkadza im w tym obecna, ruchliwa „stara” zakopianka.Niestety to koniec dobrych wiadomości, bo przebudowa całej zakopianki będzie miała opóźnienia. Odcinki Rabka - Skomielna Biała i Naprawa - Lubień zostaną oddane do użytku nie jak wcześniej planowano w październiku tego roku, ale dopiero 12 miesięcy później. Nie ma natomiast opóźnień na placu budowy łączącego oba odcinki 2,3 km tunelu. Ten ma być gotowy za 3 lata, jak planowano. Łącznie nowa zakopianka od Lubnia do Rabki ma kosztować 2,1 miliarda złotych.

ZOBACZ KONIECZNIE: