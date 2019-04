Trwa rozbudowa Ogrodów Tematycznych. Będzie mnóstwo atrakcji. Zdjęcia

Pogoda na wtorek, 16 kwietnia. Pogodnie i wiosennie

Synoptycy przewidują na wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu na wschodzie województwa wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od 10°C do 12°C, w rejonach podgórskich od 7°C do 10°C, wysoko w Beskidach od 1°C do 5°C, na szczytach Tatr około -2°C. Wiatr słaby i...