Macie w planie zakup używanego auta? Wahacie się czy na pewno celujecie w dobry model? Podpowiadamy Wam jakich modeli na pewno nie warto kupować, albo co najmniej mocno się nad tym zastanowić. Pomocny będzie w tym raport niemieckiej firmy Dekra, która zajmuje się certyfikacją i bezpieczeństwem również w branży samochodowej. Niemiecki raport powstaje w oparciu o wyniki badań technicznych w tym kraju. Dla Polaków sprowadzających najczęściej auta z Niemiec to cenne źródło informacji. Ale jest to także kopalnia wiedzy dla kupujących używane samochody w Polsce. Prezentujemy szczegółowe wyniki z podziałem na marki aut o przebiegu od 100 do 150 tys. kilometrów. Pokazujemy najgorsze auta w poszczególnych klasach: miejskiej, samochodów kompaktowych, klasy średniej oraz SUV-ów.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.