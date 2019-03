Tylko do końca miesiąca wjedziesz na Jaworzynę Krynicką kolejką [ZDJĘCIA]

Tylko do końca marca można będzie wjechać na Jaworzynę Krynicką koleją gondolową. W niedzielę, 31 marca, oficjalnie zakończony zostanie sezon narciarski, a kolejka wyłączona z użytkowania. Od 1 do 20 kwietnia na Jaworzynę Krynicką będzie można się jedynie udać na piechotę. Mechanizm kolejki, jak i jej wagoniki w tym czasie przejdą posezonowy przegląd. Narciarze wykorzystują ostatnie dni na stoku. Jeżeli ktoś planował wybrać się koleją gondolową na Jaworzynę Krynicką, to warto zrobić to dzisiaj, 17 marca. Bilety są o połowę tańsze.