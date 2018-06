W noc między 28 a 29 czerwca należy wlać do karafki lub dzbana ok. 3/4 wody i wbić do środka delikatnie jedno lub dwa białka. Miksturę trzeba umieścić na noc w ciemnym i chłodnym pomieszczeniu - na przykład na tarasie, balkonie lub w ogrodzie. Następnego dnia czeka nas przepowiednia - głosi włoska tradycja. Dalsza część artykułu poniżej.





- Wraz z chłodem nocy, białko rozlewa się w butelce, tworząc „łódź świętego Piotra” (la barca di San Pietro), a jej znaczenie różni się w zależności od regionu: symbolizuje Piotra – rybaka lub Piotra, który udał się łodzią do piekła odebrać swoją matkę i odprowadzić do nieba; służy też do wróżenia – duża ilość żagli oznaczała dobre zbiory i połowy, a jeden żagiel (una vela) oznaczał, że w rodzinie urodzi się dziecko lub panna znajdzie męża - czytamy na



29 czerwca we Włoszech obchodzone jest bowiem dzień świętych Piotra i Pawła. Szczególnie świętuje się go nad Jeziorem Garda.



A o włoskim zwyczaju na swojej stronie napisała pisarka, Kasia Pisarska.





A tutaj możecie zobaczyć, jak przygotować tajemniczą i magiczną miksturę:





