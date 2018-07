Masz zdjęcie do tego tematu?

23-letni mężczyzna, który mial 1,6 promila alkoholu w organizmie, wsiadł za kierownicę forda i spowodował kolizję. Na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z innym autem.

Kierujący volkswagenem i pasażerka zostali zabrani do szpitala, ale na szczęści nie odnieśli poważnych obrażeń.- 23-letni sprawca kolizji tuż po zdarzeniu oddalił się z miejsca i po niespełna godzinie wrócił.Badanie wykazało 1,6 promila alkoholu w organizmie. Mężczyźnie pobrano krew do badań i zatrzymano prawo jazdy . Za popełnione przestępstwo grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.Ponadto sąd wymierza zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na nie mniej niż 3 lata oraz świadczenie pieniężne w wysokości minimum 5 tysięcy złotych – informuje mł. asp. Jolanta Mól, rzecznik limanowskiej policji.

