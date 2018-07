Ryanair odwołał loty. Ci, którzy planowali podróż na 25 i 26 lipca, mają problemy, ponieważ do skutku nie dojdą setki lotów. W tym te z i do krajów, które są częstym wakacyjnym kierunkiem. Dlaczego loty Ryanaira są odwołane?

Ryanair odwołuje loty z powodu strajku pracowników

polityki płac

umów, które określą długość urlopów

umów, określających zasady dotyczące transferów załóg między europejskimi i afrykańskimi bazami

Odwołane loty Ryanaira również w Wielkiej Brytanii. Gdzie jeszcze będą strajki?

Pasażerowie, którzy mieli wykupione bilety na loty w dniach 25-26 lipca, które zostały odwołane, otrzymali SMS-owe powiadomienia. Problem jest duży, bo dotyczy wielu tysięcy osób, przy czym w najgorszej sytuacji są ci, którzy planowali podróż do Belgii. Do tego kraju bowiem odwołano niemal co trzeci lot.Inne loty odwołane przez Ryanair, to oprócz Belgii, te do Hiszpanii i Portugalii oraz z tych krajów. W sumie linie lotnicze odwołały 300 z 2400 lotów w okresie 25-25 lipca. Wszystko to jest spowodowane strajkiem personelu pokładowego. Problem dotknął lotów z Belgii, Portugalii i Hiszpanii, ponieważ w tych krajach pracownicy zapowiedzieli strajki. Piloci Ryanaira domagają się od firmy zmian dotyczących:Piloci domagają się też, by w negocjacjach brał udział niezależny negocjator, którego to żądania nie chce spełnić Ryanair.Pasażerowie, którzy planowali podróż na 25-26 lipca, ale ich loty zostały odwołane, Ryanair zaproponował zwrot biletów (otrzymają pełen zwrot ich ceny) bądź skorzystanie z innego połączenia lotniczego, do 7 dni przed lub po terminem odwołania lotu.Jak informuje portal money.pl, odwołanie lotów Ryanaira to nie jedyne utrudnienie dla pasażerów. Odwołano 24 loty między Irlandią a Wielką Brytanią zaplanowane na ten piątek, a 20 i 24 lipca strajkować mają piloci z Irlandzkiego Stowarzyszenia Pilotów IALPA, co również jest wynikiem nieudanych negocjacji z Ryanairem. Strajk planują również kontrolerzy ruchu lotniczego ze Szwajcarii, których zrzesza Skycontrol, a którzy pracują na lotniskach w Sion, Genewie, Bernie i Lugano. Szwajcarski strajk ma odbyć się 23-27 lipca.