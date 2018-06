Uber chce wiedzieć, czy potrzebujący podwiezienia to nietrzeźwi wracający z imprez. Do tego celu wykorzysta sztuczną inteligencję. Algorytm podpowie, czy pasażer jest w stanie wskazującym. Pomysł użycia AI został już zgłoszony przez przedstawicieli Ubera do Urzędu Patentów i Znaków Towarowych w Stanach Zjednoczonych. O nowej koncepcji pierwszy poinformował CNN.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.