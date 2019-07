Ubezpieczenie zdrowotne. Nie masz ważnego ubezpieczenia? Tyle zapłacisz za pomoc lekarzy

Osoby mieszkające w Polsce, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia, np. wykonujące pracę wyłącznie na podstawie umów o dzieło, takie jak twórcy czy dziennikarze, pracownicy przebywający na urlopie bezpłatnym, posłowie do Parlamentu Europejskiego wybrani w Polsce, mogą się ubezpieczyć dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Narodowym Funduszu Zdrowia. Osoba ubezpieczona obowiązkowo lub dobrowolnie ma obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia także członków swojej rodziny np. dzieci.

Kiedy ubezpieczeni najczęściej tracą prawo do świadczeń?

Utrata prawa do bezpłatnej pomocy lekarzy wiąże się z np. z rozwiązaniem umowy o pracę (osoba ma prawo do świadczeń tylko przez kolejne 30 dni od czasu rozwiązania umowy), nieopłacaniem lub nieterminowymi opłatami składek na ubezpieczanie społeczne/zdrowotne, niezgłoszeniem członków rodziny do ubezpieczenia np. przy zmianie pracy, zmianą tytułu ubezpieczanie (np. studenci zgłoszeni do ubezpieczenia jako członkowie rodziny, którzy podjęli prace na podstawie zlecenia, umowy o pracę i po jej zakończeniu nie zostali ponownie zgłoszeni do ubezpieczenia jako członkowie rodziny).