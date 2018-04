Ucho prezesa 3 odcinek 4. Co się wydarzy w 4 odcinku? Kogo tym razem zobaczymy? Kolejny odcinek nowego sezonu "Ucha Prezesa" już w Showmax. Występują m.in. Jowita Budnik, Magdalena Schejbal i Marek Siudym. Oglądaj Ucho Prezesa 3 odcinek 4 online za darmo na Youtube.

Showmax - czwartek 4 kwietnia

Telewizja WP – niedziela, 8 kwietnia, godz. 20:00

YouTube - czwartek 12 kwietnia

Kobiety opozycji - Katarzyna (Jowita Budnik), Kamila (Anna Próchniak) i Joanna (Magdalena Schejbal) szukają wsparcia, aby stanąć do walki w nadchodzących wyborach. Tylko jak tu się dogadać z Grześkiem, kiedy nie ma się kasy, kontaktów i Ryśka u boku? Zrobić zbiórkę? Zjednoczona lewica może być realnym przeciwnikiem politycznym rządu. Tylko czy potrafi się porozumieć i działać wspólnie? Prezes zaskoczony jest punktem widzenia niektórych opozycyjnych rywali. Do jego gabinetu zapuka niespodziewany gość... W kogo wcieli się Marek Siudym? Przekonamy się oglądającOdcinek 4 serialu Ucho prezesa 3. Tydzień później, czyliPrzypomnijmy, że premierowe odcinki Ucha prezesa można oglądać na platformie Showmax. Dostęp do platformy jest jednak płatny (są jednak sposoby na otrzymanie darmowego, ograniczonego czasowo dostępu - szczegóły na Showmax.com). Czy odcinki Ucha Prezesa możemy za darmo obejrzeć na Youtube? Po tygodniu odcinek jest publikowany za darmo w serwisie Youtube. Odcinki Ucha prezesa można oglądać także w telewizji WP. Premiera nowych odcinków w każdą niedzielę o godz. 20.Twórcą produkcji oryginalnej Showmax "Ucho Prezesa" są Robert Górski i Mikołaj Cieślak z Kabaretu Moralnego Niepokoju. W ramówce Telewizji WP serial jest jedną z najchętniej oglądanych pozycji. Na YouTube średnia liczba odsłon to 4,8 mln."Ucho Prezesa" to internetowy miniserial satyryczny stworzony przez Roberta Górskiego i Kabaret Moralnego Niepokoju, w którym twórcy wyciągają na światło dzienne kontrowersyjne fragmenty polskiej polityki pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Mini produkcja Roberta Górskiego cieszy się ogromną popularnością w sieci i urosła już do rangi jednego z najważniejszych seriali w kraju. Doszło nawet do tego, że w oczekiwaniu na nowe odcinki, internet zalały fałszywe zapowiedzi kolejnych epizodów „Ucha Prezesa”.Każdy odcinek serialu trwa ok. 12-15 minut i porusza tematy, nawiązujące do bieżących wydarzeń z polskiej polityki. Ile odcinków jeszcze powstanie? - Nie chcemy tego robić za wszelką cenę - wskazuje Robert Górski. - Dopóki się tym bawimy to jest fajnie, dopóki ludzie to oglądają to jest fajnie - dodaje lider Kabaretu Moralnego Niepokoju.