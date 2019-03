Uczniowie tworzą mural z Mgr Morsem na ścianie ekonoma

Osoby, które biorą udział w projekcie to głównie uczniowie klas o profilu technik organizacji i reklamy w sądeckim ekonomie. W warsztatach ,,Mural w reklamie” brały udział klasy od I-III liceum i technikum. Prace odbywają się pod czujnym okiem Mgr Morsa. Najpierw uczniowie spotykali się na warsztatach, następnie przedstawiali projekty, zwycięski powstaje na murach szkoły. Halina Gancarczyk-Hajduk wicedyrektor sądeckiego ekonoma opowiedziała na czym polegał konkurs.

- Zaprosiliśmy głównego wykonawcę Mgr Morsa na warsztaty, żeby nasi uczniowie zobaczyli jak się to tworzy i jakby dopasowali te swoje pomysły projektowe do możliwości realizacyjnej. Po tych warsztatach zgłaszali projekty, które potem zostały wybrane przez uczniów i Mgr Morsa. Padło na ten projekt, który właśnie się tworzy. Ma on głębsze przesłanie, i może trafić każdego kto go zobaczy, nie tylko do uczniów naszej szkoły- tłumaczyła Halina Gancarczyk-Hajduk wicedyrektor sądeckiego ekonoma.



Katarzyna Grekowicz, opiekun samorządu uczniowskiego nadzoruje projekt wspólnie tworzony przez uczniów ekonoma.

-Uczniowie wczoraj przez kilka godzin wycinali szablony, a dzisiaj już jest tworzony projekt bezpośrednio na ścianie- tłumaczyła koordynator projektu. -W przyszłości chcemy stworzyć coś jeszcze, tym razem będzie to mural promujący naszą szkołę-dodała Grekowicz.

Projekt marzeń

Artysta sztuki ulicznej przygotował uczniów do tworzenia muralu. Praca z młodzieżą do dla niego przyjemność.

- Zrobiliśmy takie warsztaty techniczne, wycinaliśmy szablony, przygotowywaliśmy projekty. Uczniowie praktycznie wszystko robią sami, ja wykonuje tylko te większe powierzchnie z rusztowania. Takie twórcze działanie jest dla mnie inspirujące- dodaje Mgr Mors.

Autorka projektu Aleksandra Cecur przyznaje, że na początku miała inne pomysły, chciała stworzyć coś związanego ze szkołą do której uczęszcza. Jednak projekt, który powstaje na murach szkoły może trafić do większej grupy odbiorców.

-Częstym tematem są marzenia. Moim marzeniem było zrobić coś, co trafi do większej ilości osób, nie tylko do znajomych i rodziny. Ten wieloryb, który tu powstaje ma obrazować, że bez względu jak wielkie są te marzenia, trzeba mieć tę odwagę i zaryzykować.- tłumaczyła autorka.

Jej projekt powinien zostać ukończony za tydzień, wszyscy mieszkańcy, uczniowie i turyści mogą podziwiać pracę uczniów z sądeckiego ekonoma i Mgr Morsa.

