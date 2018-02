Na używanie dla produktów roślinnych nazw zarezerwowanych dla produktów mleczarskich nie zgodziła się Unia Europejska - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Mleko kokosowe, śmietanka kokosowa, masło orzechowe, masło migdałowe, mleko migdałowe, masło kakaowe - to nazwy, których nie będzie można używać na produktach zgłaszanych przez polskich przedsiębiorców.Jak podało ministerstwo, w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 czerwca 2017r. (...) i z powołaniem w nim Decyzji 2010/791/UE – zawierającej wykaz wyrobów roślinnego pochodzenia, dla których mogą być stosowane nazwy zarezerwowane dla przetworów mlecznych nie uznano argumentów Polski przekazanych w wystąpieniu Polski do Komisji Europejskiej (pismem z dnia 4 września 2017r.) o wpisanie do powyższego wykazu zgłaszanych przez polskich przedsiębiorców nazw produktów.Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że Komisja Europejska w odpowiedzi na wystąpienie Polski odmówiła uzupełnienia wykazu.- Z uwagi na to, że nie otrzymaliśmy od przedsiębiorców dodatkowych argumentów potwierdzających 30 letnią obecność wnioskowanych produktów na rynku polskim – Polska nie miała argumentów, żeby odwołać się od Decyzji Komisji – czytamy w komunikacie ministerstwa.Resort rolnictwa podkreśla, że w związku z powyższym należy mieć na uwadze, że stosowanie w języku polskim nazw takich jak: mleko kokosowe, śmietanka kokosowa, masło orzechowe, masło kakaowe, masło migdałowe, mleko migdałowe nie jest możliwe, a polskie organy będą miały obowiązek egzekwowania przestrzegania tego zakazu.