AKTUALIZACJA GODZ. 21.47Jak informuje policja, z powodu dużych opadów deszczu zamknięty został tymczasowy most w Białym Dunajcu. Woda w rzece gwałtownie wezbrała, a dodatkowo na konstrukcji oparły się konary powalonych drzew. Istnieje ryzyko zawalenia mostu, w związku z czym przejazd nim został zamknięty.Objazd wyznaczony przez Policję: Z Nowego Targu oraz z Zakopanego przez Szaflary, Maruszynę, Bańską Niżną, Bańskę Wyżną, Ząb oraz Suche do Poronina i w odwrotnym kierunku do Nowego Targu.AKTUALIZACJA, GODZ. 21.40Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zdecydował o ogłoszeniu III stopnia zagrożenia hydrologicznego dla województwa małopolskiego i śląskiego. W praktyce oznacza to możliwość drastycznego podniesienia się poziomu wody w rzekach i intensywnych opadów deszczu.Prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej stają się faktem. W całej Małopolsce cały czas pada deszcz. Przybywa wody w rzekach, miejscami występują też lokalne podtopienia.Jak informuje Radio Kraków, strażacy wyruszyli już na pierwsze interwencje. W tej chwili działania prowadzone są w ponad stu miejscach - głownie w powiatach krakowskim, limanowskim i bocheńskim. Problemem są nie tylko podtopienia czy zalane piwnice , ale też połamane gałęzie czy inne zniszczenia powodowane przez wodę.Intensywne opady przerwały także wypoczynek harcerzy. Ponad 120 harcerzy musiało opuścić swój obóz ze względu na zagrożenie. Aktualnie nic im nie zagraża.Trudna sytuacja występuje w Czarnej Górze w gminie Bukowina Tatrzańska. Woda zalała tam niema całą wieś. Podtopienia są także w Poroninie, Białym Dunajcu, Kościelisku, Leśnicy i innych miejscowościach Podhala.Prognozy na najbliższe godziny nie napawają optymizmem. Według informacji z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w województwie małopolskim w powiatach: chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim, suskim, nowotarskim i tatrzańskim do godziny 8 w czwartek może spaść od 45 do 60 litrów na metr kwadratowy, w rejonach podgórskich i w górach nawet do 70 l/mkw. W trakcie opadów możliwe są burze z porywami wiatru do 65 kilometrów na godzinę.

