Urzędnicy Unii Europejskiej pracują nad nowym prawym autorskim. Nowe przepisy mają lepiej chronić własność intelektualną w internecie, ale konsekwencją tego może być... zniknięcie z internetu memów, czyli jednego z symboli sieci XXI wieku. Internauci oczywiście są oburzeni takimi pomysłami, mówią o ACTA 2.0 i odpowiadają tak, jak potrafią najlepiej, czyli... memami. Zobaczcie najlepsze z nich!

Memy, śmieszne obrazki komentujące naszą rzeczywistość, popularne są w Polsce i na całym świecie. To z reguły autorskie "dzieła", ale w ogromnej mierze powstają one na bazie wcześniej istniejących już zdjęć, obrazów czy grafik. Autorską pracą jest dodanie trafnego, śmiesznego zdania, opisu.Nowe przepisy, nad którymi pracują urzędnicy UE, zakładają lepszą ochronę praw autorskich m.in. zdjęć i obrazów. Które właśnie często służą, jako podstawa memów. Wydawcy musieli by zapobiegać łamaniu praw autorskich, jakim jest wrzucanie memów na bazie zdjęć, do których nie mamy praw autorskich. Tym samym, memy stałyby się w zdecydowanej większości nielegalne.Dodatkowo stosowanie nowych przepisów wzmogłoby jeszcze większą kontrolę w internecie i tego, co się w nim pojawia. Dyrektywa w sprawie nowych przepisów dotyczących praw autorskich ma być głosowana być może już w ten czwartek, 21 czerwca.

