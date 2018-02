Czarny blok z wystającymi balkonami i białymi oknami jest już gotowy. Tak prezentuje się w lutym 2018 pierwszy z dwóch zaprojektowanych dla Katowic obiektów mieszkaniowych architekta światowej sławy - Roberta Koniecznego. Tak wygląda Unikato w Katowicach.

Będzie hejt? Już jest. "Ohydny kolor. W Polsce jest już wystarczająco brudno" - to jeden z komentarzy internautów. Ale... "Kamienica ma interesującą bryłę. A moim zdaniem to wielka sztuka zaprojektować dobrą plombę" - to inny.Robert Konieczny, autor projektu Unikato, nie powinien być zdziwiony. Jego projekty zawsze budzą skrajne emocje. Wystarczy przypomnieć pancerny "Dom bezpieczny" czy jego własny dom - betonową Arkę w Brennej. Można się albo nimi zachwycić, albo je znienawidzić, ale przejść obojętnie - raczej się nie da. Dlatego też Arka została uznana za najlepszy dom świata roku 2016, a Przełomy, część Muzeum Narodowego w Szczecinie - za budynek roku 2016.Unikato, czarny blok z charakterystycznymi, wystającymi balkonami (do jednego mieszkania należą nawet trzy) stoi na rogu ulic Koszarowej i Kominka w centrum Katowic. Budowa zaczęła się w kwietniu 2016 roku, finał był na koniec 2017. Unikato stoi w otoczeniu budynków z pierwszej połowy XX wieku i z lat 60. XX wieku. Jak pisze inwestor: harmonijnie wpisuje się w otaczającą zabudowę i jednocześnie wybija na pierwszy plan. 31 m wyceniono tu ponad 150 tys. zł, 86 m - 460 tys. Drogo? I tak zgodnie z informacjami na stronie dewelopera żadne mieszkanie nie jest już dostępne. A idea była taka, aby budynek nie był kosztowny - stąd na przykład białe, najtańsze okna.- Unikato. Budynek, który nie jest rozdmuchany jak Multivilla - mówił nam w kwietniu 2016 w wywiadzie dla Strefy Biznesu, kiedy budynek był jeszcze projektem, Robert Konieczny. Początkowo to Multivilla miała stanąć na rogu Koszarowej i Kominka, inwestycja zaś miała być bardziej luksusowa. Ostatecznie plan zmieniono i stanęło na Unikato.- Jest mądrze zaprojektowany. Budżet się zmniejszył, ale to cały czas projekt wysokiej jakości. To propozycja dla tych, którzy szukają dużych mieszkań, jak i tych, którzy szukają niewielkich. Architektonicznie projekt jest "stąd", zresztą jest tu motyw, zaczerpnięty z pobliskiego budynku - mówił nam Robert Konieczny.Mieszkania są na sześciu piętrach, w sumie jest tu nieco ponad 20 mieszkań. Dół budynku wyłożony jest blachą, podobne jest także ogrodzenie.Czy czarny blok najeżony balkonami szokuje Was, czy tylko budzi ciekawość? Warto przypomnieć, że podobne obiekty w Europie już są. Na przykład w Kopenhadze. Oto Fyrtårnet, budynek mieszkalny w Kopenhadze, z fasadą wyłożoną łupkiem.A to słynny najeżony balkonami blok VM House w Kopenhadze. Zaprojektowali go: JDS Architects oraz Bjarke Ingels Group. Składa się z dwóch budynków: M i V.Najeżony balkonami blok stoi też w Wiedniu. Autorzy projektu to Rüdiger Lainer + Partner Architekten 2008. Dom jest na dodatek w takim kolorze: