Bartek Topa wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Podczas rozmowy w mobilnej redakcji naszemiasto.pl w Warszawie wystawił na aukcję WOŚP wyjątkowy plakat z filmu Wojtka Smarzowskiego – „Wesele”.

Wyjątkową rzecz przekazał Bartłomiej Topa na aukcję WOŚP. Podczas rozmowy w mobilnej redakcji naszemiasto.pl w Warszawie aktor wystawił na licytację plakat z filmu „Wesele” (2004, reż. Smarzowski) z podpisami aktorów.- Chciałbym wrzucić na aukcję plakat „Wesela”, który przetrwał za moją szafą ponad dziesięć lat. Zgromadzone środki przeznaczymy dla WOŚP-u - mówi Bartłomiej Topa. - To jest unikatowy plakat. Zapraszam do licytacji - dodaje. Na plakacie widnieje podpis Bartłomieja Topy, a także Arkadiusza Jakubika (wcielił się w postać notariusza) i Roberta Wabicha (grał ojca chrzestnego).„Wesele” to wyjątkowy film dla Bartłomieja Topy. Aktor zagrał w nim jedną z głównych ról (Janusza, pana młodego), a także był producentem filmu. Co ciekawe, okazuje się, że jest również autorem zdjęcia, które trafiło na plakat. „Wesele” to jeden z pierwszych filmów Wojtka Smarzowskiego. Dzięki tej produkcji reżyser wypłynął na szerokie wody. Film do dziś cieszy się sporą popularnością.