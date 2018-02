Urlop 2018: nowe przepisy, dni wolne 2018 | Wiele wskazuje na to, że w 2018 r. w przepisach dotyczących urlopów i dni wolnych, wprowadzone mogą zostać poważne zmiany. O planach dotyczących zmian w przepisach, mówił na początku stycznia Marcin Zielenecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Czy urlop w 2018 r. będzie krótszy? Jakie zmiany chce wprowadzić ustawodawca? Od kiedy nowe przepisy wejdą w życie? A wreszcie jak zaplanować urlop 2018? Tutaj postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

Urlop 2018 ustalany z pracodawcą

Urlop 2018 taki sam dla wszystkich

Urlop 2018. Co z niewykorzystanymi dniami?

Dni wolne 2018

Data Święto 1 stycznia Nowy Rok 6 stycznia Trzech Króli (Objawienie Pańskie) 1 kwietnia Wielkanoc 2 kwietnia Poniedziałek Wielkanocny 1 maja Święto Pracy 3 maja Święto Konstytucji 3 Maja 20 maja Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki) 31 maja Boże Ciało 15 sierpnia Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 1 listopada Wszystkich Świętych 11 listopada Święto Niepodległości 25 grudnia Boże Narodzenie - pierwszy dzień 26 grudnia Boże Narodzenie - drugi dzień

Urlop 2018 - od kiedy nowe zasady?

6.02.2018

Urlop 2018 po nowemu? W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad projektem nowego Kodeksu Pracy. Nie wiemy jeszcze dokładnie, jak będą wyglądać wszystkie zmiany, jednak na początku stycznia br., Marcin Zielenecki, podsekretarz stanu w resorcie a zarazem przewodniczący komisji kodyfikacyjnej prawa pracy, udzielił wywiadu Dziennikowi Gazecie Prawnej, w którym uchylił rąbka tajemnicy. Zdradził m.in. sporo informacji dotyczących. Jak mówi Zieleniecki, jego długość miałaby być ustalana w ramach układu zbiorowego. Wymiar urlopu wyszczególniony w kodeksie pracy byłby obowiązujący w przypadku, gdy przepisy branżowe czy też wewnątrzzakładowe nie określiłyby inaczej. Oczywiście kodeks pracy wskazywałby też najniższy wymiar urlopu, poniżej którego nie możnaby zejść.W planach jest. Obecnie jest to 20 dni urlopu dla osób pracujących do 10 lat i 26 dni dla pracowników zatrudnionych dłużej. Ma się to zmienić.Inną kwestią, która ma zostać zmieniona w nowym kodeksie pracy, będzie też. Najprawdopodobniej zostanie to rozwiązane w ten sposób, by wszystkie dni wolne wykorzystać w tym samym roku. Mają zostać również wprowadzone zapisy, uniemożliwiające pracę podczas urlopu. Zieleniecki mówi o przypadkach, gdy podczas urlopu wypoczynkowego, pracownicy wykonywali pracę zarobkową dla innego podmiotu lub też na innej podstawie prawnej.Przypomnijmy, że w 2018 r. mamy(poza niedzielami).Według informacji udzielonych przez Zieleneckiego, prace nad nowym kodeksem pracy nabierają rozpędu. Komisja kodyfikacyjna na zakończenie prac ma czas do czerwca tego roku. Następnie, projektem kodeksu pracy zajmie się parlament. Istnieje możliwość, że nowy kodeks pracy wejdzie w życie w drugiej połowie 2018 r. Wtedy też mogłyby obowiązywać